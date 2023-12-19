***EGEEN* *IVA*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN******IVA*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [IVA]TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.12.2021, 31.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Portföy Bayraktar Serbest Özel Fon'una katılım tutarımızın kamuya ayrıca açıklanacağı daha önceki açıklamalarımızda kamuya duyurulmuştu.Yönetim Kurulunun 19.12.2023 tarihli kararı ile Fon 'a 30.000.000-TL ile katılım sağlanması kararlaştırılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227168BIST