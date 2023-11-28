***EGEEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.11.2023 09:00
***EGEEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EGEEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Bayraktar tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220411
BIST
'
12:058.115
En Düşük
|Değişim
|: 0,09%
|| 7,33
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.109
En Yüksek
8.149
12:0528,9432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0376
|Açılış
|: 28,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9432
En Düşük
28,8301
12:0531,7042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0103
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7415
En Düşük
31,6204
12:051.874,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.874,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.877,20
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler12:03
|BINHO
|243,30
|69.991.814
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|52.085.061
|% 9,98
|
|SANEL
|22,98
|8.497.118
|% 9,95
|
|EKOS
|22,56
|16.118.150
|% 9,94
|
|JANTS
|159,20
|407.767.801
|% 9,94
|
|DAPGM
|45,36
|301.487.823
|% -10,00
|
|LIDER
|217,00
|315.428.742
|% -10,00
|
|LINK
|192,20
|26.587.814
|% -8,26
|
|ENSRI
|28,50
|790.790
|% -7,77
|
|BASCM
|12,61
|168.520
|% -6,59
|
|THYAO
|260,75
|4.598.823.042
|% 0,10
|
|SASA
|49,70
|2.552.483.961
|% 6,56
|
|AKBNK
|34,20
|1.664.211.140
|% -0,29
|
|TUPRS
|155,20
|1.503.438.683
|% -0,51
|
|ISCTR
|22,20
|1.310.778.347
|% -1,25
|
|ZOREN
|5,20
|576.002.748
|% -2,07
|
|ISCTR
|22,20
|1.310.778.347
|% -1,25
|
|SASA
|49,70
|2.552.483.961
|% 6,56
|
|YKBNK
|18,90
|987.497.091
|% -0,58
|
|HEKTS
|22,02
|1.082.975.886
|% 4,66
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9265
|28,9358
|% 0,10
|
|Euro
|31,6966
|31,7080
|% 0,04
|
|Sterlin
|36,4212
|36,6039
|% 0,13
|
|Frank
|32,7095
|32,9066
|% 0,09
|
|Riyal
|7,6904
|7,7289
|% 0,14
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,62
|24,66
|% 0,66
|
|Platin
|924,75
|926,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.061,77
|1.067,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,60
|80,60
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,25
|2.015,51
|% 0,66
|