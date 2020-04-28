***EGEEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
28.04.2020 16:58
***EGEEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler EGEEN
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. TRAEGEEN91H5 EGEEN Nakit Temettü Ödeme 1.520,65 1.789 28/04/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840867
BIST
18:05100.707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -559,88
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.621
18:056,9908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0006
En Düşük
6,9799
18:057,5716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0073
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
18:05383,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,83
|Açılış
|: 383,44
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|9,57
|36.754.527
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|329.163
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|47.513.903
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|620.895
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.504.209
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|488.533
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|844.877
|% -9,84
|
|SERVE
|3,59
|1.158.060
|% -9,80
|
|SUMAS
|10,97
|46.769
|% -7,35
|
|IHGZT
|4,27
|199.066
|% -7,17
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% -0,60
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% -1,17
|
|THYAO
|10,65
|757.013.204
|% -1,57
|
|ASELS
|27,36
|545.381.467
|% -0,44
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 4,22
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 4,22
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% -1,17
|
|CEMAS
|1,06
|149.841.185
|% 1,92
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% -0,60
|
|YKBNK
|2,10
|238.307.504
|% -0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6597
|8,7031
|% 0,02
|
|Frank
|7,1442
|7,1873
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8539
|1,8632
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-7,59
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.512
|-13,70
|
|Tam
|2.519
|2.573
|-14,00
|
|Yarım
|1.227
|1.258
|-6,90
|
|Çeyrek
|616
|629
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|15,06
|15,09
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|22,71
|22,71
|-0,36
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