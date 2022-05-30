***EGEPO* *AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
30.05.2022 18:31
***EGEPO******AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKFGY, EGEPO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AKFGY.E ve EGEPO.E payları 31/05/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/06/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033422
BIST
18:052.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 88,31
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.539
En Düşük
2.467
18:0516,3968
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2057
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3980
En Düşük
16,2359
18:0517,6914
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2826
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6914
En Düşük
17,4021
18:05978,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 13,70
|Açılış
|: 978,96
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|THYAO
|49,52
|5.910.038.904
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|16.245.427
|% 10,00
|
|ESCOM
|14,75
|36.041.464
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|19.446.280
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.797.286
|% 9,99
|
|TDGYO
|6,84
|12.228.549
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,47
|413.511.480
|% -9,85
|
|DAGHL
|25,82
|8.980.784
|% -9,40
|
|RODRG
|16,35
|6.369.906
|% -7,10
|
|SERVE
|24,00
|1.701.696
|% -5,51
|
|THYAO
|49,52
|5.910.038.904
|% 10,00
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 5,82
|
|EREGL
|34,74
|2.649.300.621
|% 5,66
|
|SAHOL
|21,24
|2.633.663.325
|% 4,53
|
|SISE
|21,06
|2.461.671.717
|% 3,24
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 5,82
|
|EKGYO
|2,69
|811.165.397
|% 4,26
|
|YKBNK
|4,55
|1.044.590.809
|% 2,48
|
|DOHOL
|3,95
|855.284.329
|% 3,67
|
|HALKB
|5,76
|1.113.650.143
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3869
|16,3909
|% 1,23
|
|Euro
|17,6718
|17,6941
|% 1,64
|
|Sterlin
|20,6651
|20,7687
|% 1,34
|
|Frank
|17,0559
|17,1586
|% 1,26
|
|Riyal
|4,3557
|4,3775
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,58
|
|Altın Gr.
|979
|979
|13,65
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,02
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|0,08
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 96 üstünde . İşlem hacmi 43, 468.00 milyon TL de
-
17:59KARSN
Yüzde 8.15 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 363, 532, 944 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 93, 3 artarak (% 4.26 ) 2, 283
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, THYAO, CASA, SANEL, OZRDN, ALMAD, EGEPO, AGHOL
-
17:54
ALARK, OZRDN, PGSUS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında