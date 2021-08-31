***EGEPO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***EGEPO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [EGEPO]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarNasmed Egepol payları, 01/09/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler ve BIST İzmir endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 125.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiNASMED EGEPOL XUTUM 01/09/2021NASMED EGEPOL XTUMY 01/09/2021NASMED EGEPOL XBANA 01/09/2021NASMED EGEPOL XHARZ 01/09/2021NASMED EGEPOL XUHIZ 01/09/2021NASMED EGEPOL XSIZM 01/09/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960986BIST