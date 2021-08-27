***EGEPO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
27.08.2021 19:07
***EGEPO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [EGEPO]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
27/08/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
25.000.000
Baz Fiyat (TL)
5
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
01/09/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
25-26/08/2021
Açıklamalar
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Şirket) paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 125.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 25.000.000 TL nominal değerli paylar 01/09/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 5 TL/pay baz fiyat, "EGEPO.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960857
BIST
18:051.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.458
En Düşük
1.444
18:058,3865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0431
|Açılış
|: 8,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3938
En Düşük
8,3220
18:059,9019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0462
|Açılış
|: 9,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8250
|
9,9174
En Düşük
9,8241
18:05487,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 488,03
|
|Önceki Kapanış
|: 487,62
|
490,13
En Düşük
485,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|USAK
|1,76
|7.231.689
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,57
|12.714.415
|% 0,00
|
|METRO
|1,47
|2.486.774
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,63
|63.887.056
|% 0,00
|
|SEYKM
|19,58
|49.168.027
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,57
|12.714.415
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,63
|63.887.056
|% 0,00
|
|METRO
|1,47
|2.486.774
|% 0,00
|
|USAK
|1,76
|7.231.689
|% 0,00
|
|SEYKM
|19,58
|49.168.027
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 0,00
|
|THYAO
|12,68
|811.879.004
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 0,00
|
|GESAN
|23,18
|642.539.451
|% 0,00
|
|PETKM
|6,24
|502.171.188
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|452.942.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,47
|218.163.570
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 0,00
|
|KARSN
|3,92
|427.155.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3783
|8,3850
|% 0,50
|
|Euro
|9,8867
|9,9031
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,4860
|11,5436
|% 0,33
|
|Frank
|9,0950
|9,1497
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2255
|2,2367
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-6,59
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-0,00
|
|Cumhuriyet
|3.237
|3.286
|28,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|3,12
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|1,51
|
|Çeyrek
|780
|798
|0,75
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,04
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|72,12
|72,12
|0,42
|