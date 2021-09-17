***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.09.2021 13:26
***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964244
BIST
14:541.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.426
En Düşük
1.415
14:548,6012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0754
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6180
En Düşük
8,5060
14:5410,1416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0827
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1698
En Düşük
10,0237
14:54486,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,84
|Açılış
|: 486,22
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler14:54
|TEZOL
|18,44
|12.459.207
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.308.955
|% 9,95
|
|DOCO
|710,50
|87.600.950
|% 8,34
|
|AKYHO
|2,67
|22.448.954
|% 8,10
|
|UNLU
|5,91
|93.395.792
|% 7,85
|
|ISKPL
|7,21
|259.825.908
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|63.608.517
|% -9,48
|
|KTSKR
|65,85
|20.939.770
|% -8,67
|
|NIBAS
|10,79
|19.118.445
|% -7,94
|
|NUGYO
|14,99
|29.332.196
|% -7,58
|
|THYAO
|12,75
|1.033.047.710
|% 2,25
|
|GARAN
|9,47
|718.036.082
|% -0,32
|
|YEOTK
|51,45
|371.771.237
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,47
|302.156.659
|% 0,00
|
|TUPRS
|108,70
|296.430.318
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,47
|302.156.659
|% 0,00
|
|THYAO
|12,75
|1.033.047.710
|% 2,25
|
|GARAN
|9,47
|718.036.082
|% -0,32
|
|IHGZT
|1,05
|63.608.517
|% -9,48
|
|HALKB
|4,66
|188.209.932
|% 0,87
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5986
|8,6012
|% 0,88
|
|Euro
|10,1352
|10,1416
|% 0,82
|
|Sterlin
|11,8314
|11,8908
|% 0,95
|
|Frank
|9,2321
|9,2877
|% 0,91
|
|Riyal
|2,2866
|2,2980
|% 0,91
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|5,45
|
|Altın Gr.
|487
|487
|6,10
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|29,00
|
|Tam
|3.204
|3.285
|29,94
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|14,48
|
|Çeyrek
|777
|795
|7,24
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|23,00
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,08
|
|B. Petrol
|75,34
|75,34
|-0,33
|
Seans Raporu
14:54
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15:05EGEPO
Yüzde -3.48 oranında düşüşle 6.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 163, 397 adet işlem
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15:03DOCO
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15:02XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 6, 820.00 milyon TL de
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15:02GLRYH
Yüzde 6.22 oranında artışla 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 889, 075 adet işlem
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15:01AKYHO
Yüzde 7.29 oranında artışla 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 626, 712 adet işlem