***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2021 14:04
***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971676
BIST
15:581.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,49
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.444
En Düşük
1.417
15:589,4354
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 0,2236
|Açılış
|: 9,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4923
En Düşük
9,1938
15:5811,0035
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 0,2533
|Açılış
|: 10,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0646
En Düşük
10,7257
15:58539,83
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 12,04
|Açılış
|: 539,83
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler15:58
|EDIP
|3,92
|51.202.670
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|37.966.294
|% 9,62
|
|OLMK
|7,61
|7.301.795
|% 8,10
|
|DMSAS
|8,70
|92.598.071
|% 7,81
|
|SERVE
|13,99
|67.449
|% 7,53
|
|FADE
|8,60
|296.863.502
|% -9,95
|
|ERSU
|4,70
|69.533.548
|% -7,30
|
|GARFA
|13,85
|3.799.732
|% -7,05
|
|KSTUR
|269,50
|305.733
|% -6,62
|
|YEOTK
|62,10
|156.317.071
|% -6,33
|
|GARAN
|8,96
|2.996.938.939
|% -1,65
|
|FROTO
|189,10
|1.192.797.517
|% 6,96
|
|THYAO
|13,89
|1.086.319.076
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,46
|1.020.814.451
|% 0,00
|
|SASA
|27,38
|953.884.934
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,46
|1.020.814.451
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|656.138.854
|% 1,04
|
|GARAN
|8,96
|2.996.938.939
|% -1,65
|
|KRDMD
|7,22
|834.600.306
|% 0,84
|
|AKBNK
|5,23
|608.975.288
|% -1,32
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4322
|9,4354
|% 2,43
|
|Euro
|10,9943
|11,0035
|% 2,36
|
|Sterlin
|12,9657
|13,0308
|% 2,13
|
|Frank
|10,2248
|10,2864
|% 2,42
|
|Riyal
|2,5035
|2,5160
|% 2,25
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-0,28
|
|Altın Gr.
|540
|540
|12,31
|
|Cumhuriyet
|3.567
|3.621
|67,00
|
|Tam
|3.550
|3.642
|70,71
|
|Yarım
|1.716
|1.762
|34,21
|
|Çeyrek
|861
|881
|17,10
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,15
|
|B. Petrol
|85,19
|85,19
|-0,63
|