***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2021 12:44
***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGEPO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982624
BIST
13:142.029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,61
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
13:1413,9387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1515
|Açılış
|: 13,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7533
13:1415,7245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1287
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7553
En Düşük
15,5619
13:14793,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 6,20
|Açılış
|: 793,34
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,87
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler13:14
|EUHOL
|2,31
|22.099.638
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|12.762.907
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|6.476.979
|% 9,91
|
|FLAP
|3,14
|80.185.650
|% 9,79
|
|AVGYO
|2,27
|51.836.298
|% 9,66
|
|PRKAB
|64,80
|13.730.342
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.128.650
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|6.716.770
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,37
|1.019.202
|% -9,90
|
|CRDFA
|3,95
|84.934.577
|% -9,82
|
|THYAO
|22,44
|3.471.120.103
|% 2,00
|
|KRDMD
|10,51
|1.251.191.404
|% 0,10
|
|SISE
|15,54
|1.216.098.941
|% 0,91
|
|PETKM
|9,13
|1.039.796.321
|% 2,13
|
|TUPRS
|171,90
|918.162.566
|% 4,31
|
|EKGYO
|2,55
|522.230.286
|% 0,79
|
|THYAO
|22,44
|3.471.120.103
|% 2,00
|
|KRDMD
|10,51
|1.251.191.404
|% 0,10
|
|PETKM
|9,13
|1.039.796.321
|% 2,13
|
|TSKB
|1,62
|182.533.348
|% -0,61
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9272
|13,9387
|% 1,10
|
|Euro
|15,7010
|15,7245
|% 0,83
|
|Sterlin
|18,3372
|18,4292
|% 0,89
|
|Frank
|15,0169
|15,1073
|% 0,99
|
|Riyal
|3,7027
|3,7213
|% 1,04
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-4,38
|
|Altın Gr.
|793
|793
|5,64
|
|Cumhuriyet
|5.237
|5.316
|22,00
|
|Tam
|5.220
|5.350
|28,31
|
|Yarım
|2.523
|2.588
|13,70
|
|Çeyrek
|1.265
|1.294
|6,84
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,81
|0,06
|
|B. Petrol
|74,69
|74,69
|0,27
|