***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2022 16:52
***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGEPO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041719
BIST
16:582.367
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -39,36
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
16:5816,9920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1658
|Açılış
|: 17,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
16:5817,4438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0930
|Açılış
|: 17,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4302
16:58978,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,30
|Açılış
|: 978,07
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler16:58
|GEREL
|4,62
|47.943.621
|% 10,00
|
|GZNMI
|45,46
|30.474.241
|% 8,03
|
|CANTE
|43,18
|44.507.090
|% 7,95
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|OYAYO
|10,07
|13.927.945
|% 5,89
|
|ULUSE
|207,00
|13.921.284
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|OZKGY
|5,81
|35.094.159
|% -6,29
|
|OZKGY
|5,81
|35.094.159
|% -6,29
|
|THYAO
|46,62
|3.580.442.988
|% -2,22
|
|EREGL
|25,66
|1.433.811.894
|% -1,16
|
|SISE
|21,00
|1.370.764.854
|% -0,94
|
|HEKTS
|30,32
|1.309.179.576
|% 5,28
|
|SASA
|39,62
|1.212.251.016
|% -2,17
|
|EKGYO
|2,78
|1.066.506.391
|% -1,77
|
|YKBNK
|4,18
|821.117.043
|% -2,34
|
|ODAS
|2,75
|456.376.126
|% 0,73
|
|TSKB
|1,96
|192.115.040
|% -1,01
|
|ISCTR
|4,39
|378.112.618
|% -0,23
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9747
|16,9920
|% 0,99
|
|Euro
|17,4250
|17,4438
|% -0,53
|
|Sterlin
|20,2852
|20,3869
|% 0,00
|
|Frank
|17,5201
|17,6256
|% 0,58
|
|Riyal
|4,5182
|4,5409
|% 1,17
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-21,78
|
|Altın Gr.
|980
|980
|2,43
|
|Cumhuriyet
|6.559
|6.658
|19,00
|
|Tam
|6.557
|6.642
|16,00
|
|Yarım
|3.209
|3.247
|7,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.623
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,48
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|-0,10
|
|B. Petrol
|107
|107
|-6,69
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
-
17:12EGEPO
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 9.88 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 404 adet işlem
-
17:10XU100
Endeks 2, 364 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 77 altında . İşlem hacmi 24, 532.00 milyon TL de
-
17:09AKSGY
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 409, 891 adet işlem
-
17:08DYOBY
Yüzde -6.04 oranında düşüşle 11.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 363 adet işlem
-
17:07MAKIM
Yüzde -5.14 oranında düşüşle 14.40 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 418, 730 adet işlem