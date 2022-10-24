***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2022 10:00
***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGEPO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073448
BIST
12:533.979
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 44,33
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
12:5318,6107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0294
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
12:5318,2985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0320
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2516
12:53986,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,43
|Açılış
|: 986,04
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler12:53
|FENER
|62,15
|366.310.186
|% 10,00
|
|TURGG
|249,70
|22.891.119
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.082.944
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|CONSE
|8,22
|703.839.870
|% -9,67
|
|BTCIM
|43,22
|50.196.546
|% -9,01
|
|TRCAS
|22,42
|129.666.150
|% -5,48
|
|SONME
|41,48
|16.433.362
|% -4,64
|
|GLYHO
|6,17
|128.852.569
|% -4,49
|
|THYAO
|99,45
|4.217.434.417
|% 1,53
|
|EREGL
|30,84
|2.491.309.124
|% 4,40
|
|KRDMD
|12,69
|1.950.737.350
|% 3,00
|
|SISE
|32,84
|1.543.006.797
|% 2,63
|
|SASA
|96,85
|1.400.064.240
|% 3,97
|
|EKGYO
|4,68
|1.223.452.457
|% 0,86
|
|KRDMD
|12,69
|1.950.737.350
|% 3,00
|
|ODAS
|7,67
|1.036.859.372
|% -3,28
|
|SKBNK
|1,98
|231.547.922
|% 1,02
|
|TSKB
|2,88
|336.852.324
|% -0,69
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6031
|18,6107
|% 0,16
|
|Euro
|18,2894
|18,2985
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,0150
|21,1204
|% 0,36
|
|Frank
|18,5007
|18,6121
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9353
|4,9600
|% 0,13
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-8,53
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-5,26
|
|Cumhuriyet
|6.618
|6.718
|-60,00
|
|Tam
|6.650
|6.751
|42,00
|
|Yarım
|3.240
|3.295
|15,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.650
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,20
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|-0,18
|
|B. Petrol
|90,00
|90,00
|-1,34
|