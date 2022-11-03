***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2022 10:00
***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGEPO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076447
BIST
12:084.104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 32,44
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.114
En Düşük
4.056
12:0818,6269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 95,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 96,1600
|
18,6608
En Düşük
18,6046
12:0818,2015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0832
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9600
|
18,3971
En Düşük
18,1756
12:0811,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,09
|Açılış
|: 11,45
|
|Önceki Kapanış
|: 11,54
|
11,67
En Düşük
11,42
BIST En Aktif Hisseler12:06
|KAREL
|23,32
|123.108.921
|% 10,00
|
|SUMAS
|108,90
|248.837
|% 10,00
|
|TMPOL
|25,12
|20.147.623
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|50.082.212
|% 9,97
|
|MIATK
|75,60
|124.011.366
|% 9,96
|
|VKING
|13,23
|369.302
|% -10,00
|
|SMRTG
|85,05
|10.018.975
|% -7,55
|
|CMBTN
|403,50
|35.997.730
|% -6,53
|
|HEDEF
|13,11
|17.606.685
|% -5,62
|
|KAPLM
|113,20
|5.780.805
|% -5,11
|
|THYAO
|103,60
|5.463.738.523
|% 2,78
|
|TUPRS
|406,50
|3.030.507.265
|% 2,91
|
|ASELS
|35,92
|1.816.417.462
|% 0,11
|
|SASA
|132,00
|1.713.998.163
|% 4,43
|
|PETKM
|14,13
|1.557.806.431
|% 1,51
|
|EKGYO
|4,53
|772.732.456
|% -0,22
|
|YKBNK
|8,87
|995.885.627
|% -0,56
|
|PETKM
|14,13
|1.557.806.431
|% 1,51
|
|ISCTR
|9,03
|889.295.438
|% 0,67
|
|ODAS
|8,53
|781.565.784
|% 0,83
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6177
|18,6220
|% 0,02
|
|Euro
|18,1963
|18,2093
|% -0,41
|
|Sterlin
|20,8993
|21,0042
|% -1,20
|
|Frank
|18,3391
|18,4495
|% -0,82
|
|Riyal
|4,9399
|4,9647
|% -0,04
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.624
|1.624
|-11,31
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-5,71
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|-97,00
|
|Tam
|6.561
|6.615
|-62,00
|
|Yarım
|3.197
|3.234
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.616
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,08
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,09
|
|B. Petrol
|94,99
|94,99
|-1,17
|
Seans Raporu
12:06
daha fazla
-
12:21NTGAZ
Yüzde 6.69 oranında artışla 38.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 622, 706 adet işlem
-
12:19POLHO
Yüzde 5.31 oranında artışla 10.51 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 075, 093 adet işlem
-
12:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KRDMD, EREGL
-
12:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, ARCLK, PGSUS
-
12:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 09 artarak (% 1.09 ) 3, 622