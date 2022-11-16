***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 13:11
***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGEPO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080278
BIST
13:214.776
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 119,41
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.779
En Düşük
4.677
13:2118,6157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0142
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
13:2119,4108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1394
|Açılış
|: 19,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
13:211.067,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,27
|Açılış
|: 1.067,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,17
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler13:21
|ALBRK
|3,08
|218.859.088
|% 10,00
|
|VKING
|11,44
|714.062
|% 10,00
|
|FONET
|16,18
|104.274.025
|% 9,99
|
|BRLSM
|24,44
|80.320.664
|% 9,99
|
|HEKTS
|51,25
|1.653.831.645
|% 9,98
|
|BASCM
|4,19
|62.992
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|134.888.605
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,10
|590.106.956
|% -9,62
|
|DOGUB
|8,64
|11.554.480
|% -9,53
|
|KERVN
|1,17
|3.075.751
|% -9,30
|
|YKBNK
|11,43
|4.992.016.927
|% 5,93
|
|THYAO
|106,90
|4.514.565.359
|% -1,93
|
|ISCTR
|10,32
|4.205.061.217
|% 6,06
|
|AKBNK
|17,31
|3.638.797.109
|% 6,92
|
|EREGL
|37,92
|3.284.352.322
|% 0,85
|
|YKBNK
|11,43
|4.992.016.927
|% 5,93
|
|ISCTR
|10,32
|4.205.061.217
|% 6,06
|
|SKBNK
|2,45
|882.097.132
|% 4,70
|
|TSKB
|3,40
|1.025.464.680
|% 4,29
|
|EKGYO
|5,63
|1.655.729.280
|% 1,26
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6113
|18,6157
|% 0,08
|
|Euro
|19,3989
|19,4108
|% 0,72
|
|Sterlin
|22,1542
|22,2653
|% 0,70
|
|Frank
|19,7233
|19,8421
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9381
|4,9629
|% 0,07
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|5,17
|
|Altın Gr.
|1.068
|1.068
|4,43
|
|Cumhuriyet
|7.106
|7.213
|20,00
|
|Tam
|7.084
|7.198
|3,00
|
|Yarım
|3.440
|3.519
|2,00
|
|Çeyrek
|1.720
|1.759
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,97
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|13,18
|13,20
|0,28
|
|B. Petrol
|94,48
|94,48
|0,62
|