***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.10.2023 11:54
***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206625
BIST
'
16:297.993
En Düşük
|Değişim
|: -1,48%
|| -119,92
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.961
En Yüksek
8.252
16:2927,8821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1179
|Açılış
|: 27,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,9638
En Düşük
27,4171
16:2929,4034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1979
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4363
En Düşük
29,0127
16:291.719,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -6,69
|Açılış
|: 1.719,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler16:29
|FMIZP
|316,80
|224.395.167
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|9.803.955
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|65.600.111
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.043.641
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|6.184.341
|% 10,00
|
|TARKM
|639,00
|52.053.069
|% -10,00
|
|TEKTU
|3,97
|119.856.449
|% -9,77
|
|BSOKE
|9,28
|119.288.308
|% -9,29
|
|AVGYO
|7,06
|38.382.898
|% -9,25
|
|BYDNR
|35,46
|98.065.629
|% -9,08
|
|THYAO
|223,10
|5.298.714.768
|% 0,41
|
|KOZAL
|27,84
|5.171.793.936
|% 1,83
|
|BRSAN
|913,80
|4.204.174.072
|% -8,01
|
|TUPRS
|141,40
|4.067.027.332
|% -3,48
|
|KOZAA
|71,55
|3.361.319.628
|% 5,07
|
|EKGYO
|7,51
|1.818.099.242
|% -1,70
|
|ZOREN
|6,24
|1.411.896.069
|% 0,00
|
|KOZAL
|27,84
|5.171.793.936
|% 1,83
|
|QUAGR
|6,36
|1.017.491.304
|% -5,36
|
|ODAS
|12,98
|1.855.874.554
|% -3,13
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8753
|27,8821
|% 0,42
|
|Euro
|29,3910
|29,4034
|% 0,68
|
|Sterlin
|33,8464
|34,0162
|% 0,71
|
|Frank
|30,7861
|30,9715
|% 0,46
|
|Riyal
|7,4136
|7,4508
|% 0,47
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-17,70
|
|Altın Gr.
|1.719
|1.719
|-6,38
|
|Cumhuriyet
|11.834
|12.013
|-62,00
|
|Tam
|11.585
|11.667
|240,00
|
|Yarım
|5.810
|5.856
|121,00
|
|Çeyrek
|2.896
|2.928
|60,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,60
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,25
|20,27
|-0,03
|
|B. Petrol
|90,73
|90,73
|-0,16
|
Seans Raporu
16:29
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