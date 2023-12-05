***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.12.2023 13:10
***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGEPO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222274
BIST
'
16:328.035
En Düşük
|Değişim
|: -0,65%
|| -52,60
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.034
En Yüksek
8.121
16:3228,9400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0257
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9495
En Düşük
28,8018
16:3231,3723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0256
|Açılış
|: 31,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
|
31,4009
En Düşük
31,2677
16:321.886,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,51
|Açılış
|: 1.886,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
|
1.898,57
En Düşük
1.880,26
BIST En Aktif Hisseler16:32
|EKOS
|36,30
|125.795.871
|% 10,00
|
|ICBCT
|19,91
|294.330.227
|% 10,00
|
|ORMA
|167,20
|3.963.857
|% 10,00
|
|UMPAS
|7,26
|1.582.731
|% 10,00
|
|SMART
|44,28
|86.107.307
|% 9,99
|
|LIDER
|163,80
|378.428.894
|% -10,00
|
|EUYO
|14,58
|17.905.018
|% -10,00
|
|EMNIS
|112,50
|2.363.078
|% -10,00
|
|EUKYO
|14,28
|9.661.234
|% -8,46
|
|SONME
|74,70
|1.963.101
|% -6,92
|
|THYAO
|258,50
|6.278.883.864
|% -1,34
|
|MIATK
|42,68
|2.637.645.046
|% 7,78
|
|EREGL
|40,20
|2.470.323.452
|% 0,45
|
|ASTOR
|108,40
|2.263.847.303
|% 1,03
|
|AKBNK
|36,14
|2.252.119.327
|% -0,22
|
|ZOREN
|5,04
|646.137.457
|% 0,60
|
|EKGYO
|7,39
|804.889.465
|% -1,34
|
|ISCTR
|22,56
|2.241.718.971
|% -0,53
|
|CANTE
|20,86
|2.048.951.279
|% 1,36
|
|ADESE
|2,01
|166.063.348
|% 1,01
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9282
|28,9400
|% 0,09
|
|Euro
|31,3602
|31,3723
|% 0,08
|
|Sterlin
|36,4211
|36,6038
|% 0,02
|
|Frank
|32,9808
|33,1794
|% 0,00
|
|Riyal
|7,6897
|7,7282
|% 0,05
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,50
|24,53
|% 0,66
|
|Platin
|909,42
|911,48
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,95
|973,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,38
|77,38
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,52
|2.028,82
|% 0,66
|