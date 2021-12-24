***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.12.2021 12:53
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21/12/2021
Tescil Tarihi
23/12/2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24/12/2021 - 10480
Açıklamalar
2021 yılı Bağımsız Denetim çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Eren Bağımsız Denetim A.Ş atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985994
BIST
18:051.891
En Yüksek
|Değişim
|: 4,76%
|| 85,98
|Açılış
|: 1.821
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805
|
1.891
En Düşük
1.809
18:0511,6507
En Yüksek
|Değişim
|: 3,20%
|| 0,3610
|Açılış
|: 12,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
12,1972
En Düşük
11,1232
18:0513,3259
En Yüksek
|Değişim
|: 3,84%
|| 0,4933
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,8000
|
14,3855
En Düşük
12,4991
18:05679,98
En Yüksek
|Değişim
|: 3,56%
|| 23,35
|Açılış
|: 679,98
|
|Önceki Kapanış
|: 656,63
|
708,36
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|16,39
|6.747.793
|% 10,00
|
|TOASO
|71,55
|276.619.592
|% 9,99
|
|SASA
|47,60
|1.616.811.731
|% 9,98
|
|OYLUM
|6,06
|13.249.794
|% 9,98
|
|RAYSG
|13,55
|2.373.644
|% 9,98
|
|RODRG
|18,99
|7.131.611
|% -10,00
|
|PRKAB
|40,44
|18.379.576
|% -9,97
|
|DOBUR
|72,00
|1.227.816
|% -9,94
|
|LIDFA
|4,11
|15.614.883
|% -9,87
|
|TRILC
|13,26
|382.469.660
|% -9,73
|
|SISE
|13,80
|2.631.100.833
|% 7,06
|
|EREGL
|28,38
|2.492.179.283
|% 7,58
|
|THYAO
|21,12
|1.950.639.251
|% 9,94
|
|GARAN
|11,72
|1.768.351.713
|% -0,17
|
|SASA
|47,60
|1.616.811.731
|% 9,98
|
|YKBNK
|3,53
|749.346.001
|% -1,40
|
|SISE
|13,80
|2.631.100.833
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,22
|373.668.840
|% 4,72
|
|KRDMD
|9,43
|1.580.886.402
|% 5,84
|
|GARAN
|11,72
|1.768.351.713
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,5932
|11,8197
|% 4,69
|
|Euro
|13,0866
|13,4108
|% 4,51
|
|Sterlin
|15,6341
|15,7125
|% 3,50
|
|Frank
|12,6808
|12,7571
|% 3,51
|
|Riyal
|3,1067
|3,1222
|% 3,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-3,28
|
|Altın Gr.
|679
|679
|22,85
|
|Cumhuriyet
|4.663
|4.734
|287,00
|
|Tam
|4.614
|4.747
|258,13
|
|Yarım
|2.230
|2.296
|124,87
|
|Çeyrek
|1.118
|1.148
|62,43
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|23,01
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,63
|8,66
|0,34
|
|B. Petrol
|76,52
|76,52
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HEKTS
Yüzde 9.81 oranında artışla 13.99 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 119, 770 adet işlem
-
17:58SOKM
Yüzde 9.97 oranında artışla 13.02 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 396, 570 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 877 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 99 üstünde . İşlem hacmi 24, 533.00 milyon TL de
-
17:57THYAO
Yüzde 7.65 oranında artışla 20.68 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 347, 295 adet işlem
-
17:56TOASO
Yüzde 9.99 oranında artışla 71.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 927, 772 adet işlem