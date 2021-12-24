***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/12/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEREN BAĞIMSIZ DENETİM A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi21/12/2021Tescil Tarihi23/12/2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su24/12/2021 - 10480Açıklamalar2021 yılı Bağımsız Denetim çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Eren Bağımsız Denetim A.Ş atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985994BIST