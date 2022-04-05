***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıLİSANS BAĞIMSIZ DENETİM A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi31.03.2022Tescil Tarihi04.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su04.04.2022-10551AçıklamalarŞirketimizin 31.03.2022 tarih ve Saat 14:00'da yapılan 2021 Yılı Genel Kurulu Gündemi 10.ncu maddesi uyarınca " Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Lisans Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulmuştur. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komitesi'nin de görüşü alınarak 16.03.2022 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Lisans Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile" karar verilmiştir.Kamuoyuna Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016087BIST