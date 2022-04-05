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***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

05.04.2022 19:23
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
LİSANS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2022
Tescil Tarihi
04.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
04.04.2022-10551
Açıklamalar

Şirketimizin 31.03.2022 tarih ve Saat 14:00'da yapılan  2021 Yılı Genel Kurulu Gündemi 10.ncu maddesi uyarınca " Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Lisans Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulmuştur. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komitesi'nin de görüşü alınarak 16.03.2022 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Lisans Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile" karar verilmiştir.
Kamuoyuna Duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016087


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