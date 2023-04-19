***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıLİSANS BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi07/04/2023Tescil Tarihi19.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su19.04.2023-10815AçıklamalarDeğerli Paydaşlarımız,01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait finansal tablolarımızın bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere 07.04.2023 tarihli 2022 yılı Olağan Genel Kurulumuz'da alınan karar ile Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş seçilmiş ve 19.04.2023 tarih, 10815 nolu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140055BIST