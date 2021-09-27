***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
27.09.2021 13:53
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/09/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 'in halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanarak 25.000.000,00 TL nakden artışla sermeyesinin 125.000.000,00 TL'ye çıkarılması ve bu surette ihraç edilen 25.000.000,00 TL'lik B grubu hamiline yazılı değerli toplam 25.000.000,00 adet hissenin halka arz talep toplam işlemi 26.08.2021 tarihi itibari ile tamamlanmıştır. Halka arz talep toplama sonucuna göre 25.000.000,00 TL nominal değerli 25.000.000,00 adet B grubu paya ve 100.000.000,00 TL prim tutarı karşılığı Şirket'e ödendiği anlaşılmıştır. Şirket Esas sözleşmesinin tadili konusunda 31.08.2021 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır. Alınan karar doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Başlık 6.maddesinin Yönetim Kurulu Kararı ekinde yer aldığı şekli ile tadil edilmesi için Sermaye Piyası Kurumuna başvuruda bulunulmuş ve SPK tarafından 16.09.2021 tarihi itibari ile Şirket Ana Sözleşmemizin Sermaye Başlıklı 6.ncı maddesi tadili uygun bulunmuştur.
23.09.2021 İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde yapılan başvuru neticesinde ilgi Ana Sözleşme Sermaye maddesi tadili gerçekleştirilmiş olup, 24.09.2021 tarih 10416 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanarak tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965316
BIST
15:051.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,89
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.386
15:058,8455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0205
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8217
15:0510,3535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0800
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
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10,4434
En Düşük
10,3156
15:05497,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,88
|Açılış
|: 497,01
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler15:05
|PKENT
|2.601,20
|24.469.281
|% 10,00
|
|GARFA
|14,97
|9.533.378
|% 9,99
|
|ORCAY
|17,32
|18.878.018
|% 9,97
|
|OYLUM
|12,79
|16.355.089
|% 9,97
|
|INVEO
|104,20
|5.890.947
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KTSKR
|50,00
|15.921.607
|% -6,98
|
|RYSAS
|5,01
|19.418.942
|% -5,47
|
|AGYO
|2,81
|19.918.208
|% -5,07
|
|GARAN
|8,83
|855.844.219
|% 0,11
|
|THYAO
|13,62
|790.283.930
|% 0,00
|
|BIOEN
|37,70
|408.197.376
|% 0,16
|
|YKBNK
|2,32
|407.257.089
|% 0,00
|
|SISE
|8,14
|353.153.485
|% -0,61
|
|YKBNK
|2,32
|407.257.089
|% 0,00
|
|GARAN
|8,83
|855.844.219
|% 0,11
|
|THYAO
|13,62
|790.283.930
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,33
|332.825.140
|% 1,28
|
|EKGYO
|1,78
|80.606.027
|% -0,56
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8417
|8,8455
|% -0,23
|
|Euro
|10,3242
|10,3535
|% -0,77
|
|Sterlin
|12,0578
|12,1182
|% -0,24
|
|Frank
|9,4885
|9,5456
|% -0,67
|
|Riyal
|2,3502
|2,3620
|% -0,27
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-0,33
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-2,35
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-10,00
|
|Tam
|3.274
|3.357
|-11,70
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|-5,67
|
|Çeyrek
|794
|812
|-2,83
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|0,01
|
|B. Petrol
|78,41
|78,41
|1,18
|
Seans Raporu
15:05
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15:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 5 artarak (% 0.37 ) 1, 484
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15:13XU100
Endeks 1, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 7, 632.00 milyon TL de
-
15:13ASUZU
Yüzde 4.69 oranında artışla 16.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 423, 186 adet işlem
-
15:11NUGYO
Yüzde 6.79 oranında artışla 9.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 186, 440 adet işlem
-
15:10NUGYO
Yüzde 6.67 oranında artışla 9.27 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 138, 898 adet işlem