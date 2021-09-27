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***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

27.09.2021 13:53



***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/09/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz 'in halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanarak 25.000.000,00 TL nakden artışla sermeyesinin 125.000.000,00 TL'ye çıkarılması ve bu surette ihraç edilen 25.000.000,00 TL'lik B grubu hamiline yazılı değerli toplam 25.000.000,00 adet hissenin halka arz talep toplam işlemi 26.08.2021 tarihi itibari ile tamamlanmıştır. Halka arz talep toplama sonucuna göre 25.000.000,00 TL nominal değerli 25.000.000,00 adet B grubu paya ve 100.000.000,00 TL prim tutarı karşılığı Şirket'e ödendiği anlaşılmıştır. Şirket Esas sözleşmesinin tadili konusunda 31.08.2021 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır. Alınan karar doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Başlık 6.maddesinin Yönetim Kurulu Kararı ekinde yer aldığı şekli ile tadil edilmesi için Sermaye Piyası Kurumuna başvuruda bulunulmuş ve SPK tarafından 16.09.2021 tarihi itibari ile Şirket Ana Sözleşmemizin Sermaye Başlıklı 6.ncı maddesi tadili uygun bulunmuştur. 
23.09.2021 İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde yapılan başvuru neticesinde ilgi Ana Sözleşme Sermaye maddesi tadili gerçekleştirilmiş olup, 24.09.2021 tarih 10416 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanarak tescil edilmiştir. 
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965316


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