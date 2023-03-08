***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
08.03.2023 14:48
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2023
Açıklamalar
Şirketimize ait Esas Sözleşme ekte olup,
Kamuoyuna Duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 24/09/2021 24/09/2021 10416
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121555
BIST
17:595.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 53,47
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
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5.442
En Düşük
5.341
17:5918,9430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9927
En Düşük
18,8991
17:5920,0041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0440
|Açılış
|: 20,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
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20,0594
En Düşük
19,8891
17:591.107,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.107,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.109,38
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKVY
|25,30
|61.596.895
|% 10,00
|
|SDTTR
|101,20
|411.355.146
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.818.767
|% 10,00
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|LIDFA
|5,39
|87.527.054
|% 10,00
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|SOKE
|17,18
|530.481.079
|% 9,99
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|DOAS
|142,20
|1.708.461.017
|% -10,00
|
|ULUSE
|196,30
|240.903.352
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|3.074.311
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.776.816
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|AKBNK
|19,93
|6.367.713.567
|% 7,04
|
|ASTOR
|46,10
|6.317.243.304
|% -5,42
|
|ISCTR
|14,27
|5.651.787.009
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,54
|5.367.406.382
|% 7,75
|
|EREGL
|43,06
|4.741.036.433
|% -2,84
|
|YKBNK
|11,54
|5.367.406.382
|% 7,75
|
|ISCTR
|14,27
|5.651.787.009
|% 9,94
|
|AKBNK
|19,93
|6.367.713.567
|% 7,04
|
|SKBNK
|2,69
|740.974.020
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,11
|2.097.151.623
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9353
|18,9410
|% 0,11
|
|Euro
|19,9650
|19,9697
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,3358
|22,4478
|% 0,12
|
|Frank
|20,0415
|20,1623
|% 0,18
|
|Riyal
|5,0300
|5,0552
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|4,08
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.108
|3,86
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.540
|7.607
|24,00
|
|Yarım
|3.684
|3.723
|12,00
|
|Çeyrek
|1.842
|1.861
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,14
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,28
|0,05
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|B. Petrol
|82,72
|82,72
|-0,57
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