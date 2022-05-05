***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
05.05.2022 18:31
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2022
Açıklamalar
2022-01 Dönem Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026800
BIST
11:092.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,68
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
11:0914,9311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0701
|Açılış
|: 14,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
11:0915,7596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0475
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7635
En Düşük
15,6090
11:09898,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,15
|Açılış
|: 898,86
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler11:09
|IMASM
|19,96
|13.043.900
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.074.406
|% 9,97
|
|DENGE
|1,69
|8.567.231
|% 9,74
|
|TIRE
|16,86
|62.699.090
|% 9,20
|
|INTEM
|68,50
|27.435.455
|% 8,47
|
|PETUN
|24,28
|34.387.649
|% -8,65
|
|DAGHL
|19,63
|1.186.280
|% -7,14
|
|TSPOR
|4,87
|67.448.425
|% -6,53
|
|ODAS
|2,51
|263.150.486
|% -5,64
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|SISE
|19,84
|2.544.786.977
|% 5,48
|
|THYAO
|42,70
|1.093.231.925
|% 0,05
|
|KOZAL
|183,90
|601.468.943
|% 3,49
|
|KOZAA
|33,92
|431.238.311
|% 4,37
|
|KRDMD
|15,61
|422.355.920
|% -0,32
|
|SISE
|19,84
|2.544.786.977
|% 5,48
|
|ODAS
|2,51
|263.150.486
|% -5,64
|
|YKBNK
|4,87
|350.459.226
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,68
|193.342.377
|% -1,11
|
|KLGYO
|1,22
|55.562.986
|% 0,00
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9264
|14,9311
|% 0,47
|
|Euro
|15,7452
|15,7596
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,3407
|18,4327
|% 0,21
|
|Frank
|15,0821
|15,1730
|% 0,40
|
|Riyal
|3,9659
|3,9858
|% 0,44
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|-1,91
|
|Altın Gr.
|899
|899
|2,40
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|-0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,33
|
Seans Raporu
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