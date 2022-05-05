***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
05.05.2022 18:31
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2022
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2022
Karar Sayısı
2022/16
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
28.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu sorumluluk beyanı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026801
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
0
En Düşük
0
18:0514,8909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0299
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
15,1201
En Düşük
14,8503
18:0515,6323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0798
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7239
En Düşük
15,6090
18:05896,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 896,66
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKGYO
|2,29
|1.342.944
|% 14,50
|
|IMASM
|19,96
|2.701.107
|% 9,97
|
|KTSKR
|35,66
|30.416.031
|% 6,83
|
|KLGYO
|1,25
|2.544.174
|% 2,46
|
|KONTR
|153,00
|1.803.411
|% 1,53
|
|VERTU
|25,04
|605.317
|% -2,11
|
|KERVN
|0,57
|36.664
|% -1,72
|
|GUBRF
|80,35
|412.015.753
|% -1,53
|
|OYYAT
|67,00
|14.034.716
|% -1,47
|
|TBORG
|20,02
|356.777
|% -1,38
|
|THYAO
|42,68
|3.308.438.993
|% 0,00
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 0,00
|
|EREGL
|33,50
|1.535.239.399
|% 0,00
|
|TUPRS
|245,30
|1.425.874.485
|% 0,00
|
|ASELS
|24,66
|1.327.534.068
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,71
|737.057.456
|% 0,00
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,51
|506.987.848
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,49
|447.448.615
|% 0,00
|
|TTKOM
|10,08
|968.293.566
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8852
|14,8924
|% 0,21
|
|Euro
|15,6148
|15,6262
|% -0,55
|
|Sterlin
|18,2353
|18,3267
|% -0,36
|
|Frank
|15,0110
|15,1014
|% -0,07
|
|Riyal
|3,9556
|3,9755
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|-3,23
|
|Altın Gr.
|897
|897
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|-0,07
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,84
|