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***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.11.2021 17:40
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet Olağanüstü Genel Kurulumuz 10/12/2021 tarihinde, saat: 11:00'da, Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak -İzmir adresinde yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 19.11.2021
Genel Kurul Tarihi 10.12.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.12.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A - Konak -İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Esas sözleşmenin 7'nci maddesine uygun olarak yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi,
3 - Genel kurul tarafından belirlenecek yönetim kurulu üye sayısına göre, boş olan yönetim kurulu üyelikleri için SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uygun olarak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
4 - Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
5 - Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve diğer yönetici atama yetkilerinin Yönetim Kuruluna verilmesi,
6 - Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi
7 - "Pay Sahipleri Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri İç Yönergesi" nin onaya sunulması.
8 - Görüş ve temenniler
9 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021-24 YKK Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul İç Yönerge (Egepol Hastanesi).pdf - İç Yönerge
EK: 3 Toplantı Vekalet Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978778


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TETMT 209,50 9.475.162 % 9,97  
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Altın Gr. 661 661 0,69  
Cumhuriyet 4.386 4.453 1,00  
Tam 4.365 4.476 -8,64  
Yarım 2.110 2.165 -4,18  
Çeyrek 1.058 1.083 -2,09  
Gümüş.Ons 24,87 24,90 0,07  
Gümüş Gr. 8,83 8,84 0,03  
B. Petrol 80,03 80,03 -1,21  
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