***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
14.03.2023 14:47
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin ("Egepol" veya "Şirket") halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin değerlendirmeler içeren işbu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi gereğince Şirket bünyesindeki Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanmış ve rapor kamuoyu bilgisine ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124425
BIST
17:595.207
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -115,87
|Açılış
|: 5.331
|
|Önceki Kapanış
|: 5.323
|
5.348
En Düşük
5.207
17:5918,9780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1930
|
19,0060
En Düşük
18,9369
17:5920,3614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,4013
En Düşük
20,2652
17:591.163,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,37
|Açılış
|: 1.163,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.156,36
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RYSAS
|27,72
|33.321.848
|% 10,00
|
|DGGYO
|23,98
|29.532.445
|% 10,00
|
|ARMDA
|412,50
|33.303.176
|% 10,00
|
|POLTK
|2.310,00
|115.237.483
|% 10,00
|
|DESPC
|17,39
|16.132.763
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,77
|52.047.296
|% -9,99
|
|TETMT
|239,30
|47.066.995
|% -9,97
|
|YONGA
|31,48
|1.530.929
|% -9,95
|
|PENTA
|27,88
|753.091.322
|% -9,95
|
|MEPET
|4,84
|30.516.803
|% -9,87
|
|ASELS
|57,95
|5.750.208.557
|% 1,93
|
|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
|
|EREGL
|39,64
|5.348.801.656
|% -0,70
|
|ASTOR
|52,75
|4.896.269.520
|% -1,86
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
|
|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,56
|1.420.009.639
|% -4,79
|
|ODAS
|7,64
|1.248.156.713
|% -7,84
|
|SKBNK
|2,43
|362.168.670
|% -0,82
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9677
|18,9775
|% 0,06
|
|Euro
|20,3548
|20,3606
|% 0,02
|
|Sterlin
|23,0108
|23,1262
|% -0,10
|
|Frank
|20,6577
|20,7821
|% -0,28
|
|Riyal
|5,0374
|5,0627
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|-6,23
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.163
|-3,39
|
|Cumhuriyet
|7.803
|7.921
|8,00
|
|Tam
|7.862
|7.924
|-34,00
|
|Yarım
|3.841
|3.878
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.939
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,88
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,30
|13,31
|0,01
|
|B. Petrol
|79,94
|79,94
|-0,83
|