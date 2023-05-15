***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
15.05.2023 14:48
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetim Komitesi Raporu ektedir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151305
BIST
17:444.489
En Yüksek
|Değişim
|: -6,40%
|| -306,98
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
17:4419,6746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1106
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6769
En Düşük
19,3896
17:4421,3920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1515
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
17:441.274,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 9,57
|Açılış
|: 1.274,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler17:44
|FLAP
|5,83
|7.799.709
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.462.641
|% 9,98
|
|ONCSM
|62,85
|25.696.198
|% 9,97
|
|BEYAZ
|12,57
|14.416.765
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|256.733.552
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|114.261.536
|% -9,99
|
|TSKB
|3,97
|293.175.325
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.052.377.566
|% -9,98
|
|ULKER
|31,04
|269.342.510
|% -9,98
|
|THYAO
|125,20
|6.598.456.869
|% -5,58
|
|EREGL
|30,14
|3.096.444.970
|% -2,14
|
|SAHOL
|38,10
|2.800.136.502
|% -9,97
|
|KRDMD
|15,12
|2.556.858.105
|% -1,50
|
|ASELS
|40,36
|2.366.527.000
|% -2,18
|
|EKGYO
|5,86
|2.243.575.635
|% 1,91
|
|KRDMD
|15,12
|2.556.858.105
|% -1,50
|
|KOZAL
|16,89
|2.201.472.928
|% 0,06
|
|EREGL
|30,14
|3.096.444.970
|% -2,14
|
|DOHOL
|7,97
|774.060.788
|% -9,94
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6619
|19,6746
|% 0,57
|
|Euro
|21,3843
|21,3920
|% 0,71
|
|Sterlin
|24,5380
|24,6611
|% 1,09
|
|Frank
|21,8890
|22,0209
|% 0,84
|
|Riyal
|5,2291
|5,2554
|% 0,54
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.016
|4,64
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|9,35
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.503
|4.663
|-201,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.332
|-93,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,21
|15,23
|0,14
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|0,89
|
Seans Raporu
17:44
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -296, 36 kaybederek (% -6.84 ) 4, 035
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, CEOEM, PSGYO, ONCSM, AVHOL, KLGYO, BEYAZ, BURCE, KZBGY, ATSYH
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARSAN, SAHOL, KCHOL, ISCTR, ULKER, ISFIN, DOHOL, YKBNK, AKBNK, AGHOL
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17:58
BURVA, BURCE, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 148 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem