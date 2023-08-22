***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
22.08.2023 10:00
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka arz fiyat tespit raporu ile gerçekleşmelerin değerlendirmesine ilişkin rapor ekte olup, değerli paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188092
BIST
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10:567.845
En Düşük
|Değişim
|: 0,61%
|| 47,85
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.832
En Yüksek
7.903
10:5627,2041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0620
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2792
En Düşük
27,0969
10:5629,7596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1595
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0604
En Düşük
29,4012
10:561.662,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,86
|Açılış
|: 1.662,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.663,24
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler10:55
|NETAS
|47,32
|13.490.933
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|2.039.231
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|412.132
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|627.121
|% 10,00
|
|KENT
|484,10
|1.793.591
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|1.281.866
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|7.923.842
|% -9,99
|
|GSDDE
|9,44
|46.944.817
|% -8,08
|
|ONCSM
|201,10
|57.746.379
|% -7,24
|
|AVHOL
|101,40
|47.354.820
|% -7,06
|
|TUPRS
|144,60
|5.217.984.260
|% 3,51
|
|THYAO
|261,20
|4.872.335.945
|% 0,85
|
|EREGL
|44,78
|2.502.599.455
|% -0,49
|
|TCELL
|58,40
|1.912.045.918
|% 2,73
|
|KLSER
|114,50
|1.572.820.495
|% 8,63
|
|SKBNK
|4,07
|328.645.651
|% 0,74
|
|ODAS
|12,66
|916.837.984
|% 2,68
|
|YKBNK
|15,84
|1.086.937.892
|% -1,06
|
|ZOREN
|5,04
|284.762.963
|% 1,61
|
|EREGL
|44,78
|2.502.599.455
|% -0,49
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1957
|27,2019
|% 0,22
|
|Euro
|29,7383
|29,7547
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,6971
|34,8711
|% 0,51
|
|Frank
|30,8729
|31,0589
|% 0,32
|
|Riyal
|7,2300
|7,2663
|% 0,22
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|6,44
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|8,86
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.543
|47,00
|
|Tam
|11.184
|11.273
|27,00
|
|Yarım
|5.609
|5.663
|14,00
|
|Çeyrek
|2.796
|2.831
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,39
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,42
|20,44
|0,09
|
|B. Petrol
|84,12
|84,12
|-0,34
|
Seans Raporu
10:55
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