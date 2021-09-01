***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.09.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.09.2021ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMUŞirket Ünvanı : Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.ŞAdresi : Güneşli Mah. 529 Sokak 2/A Konak -İzmirTelefon : 0232 262 99 88Faks : 0232 262 99 40E-Posta : investor@egepol.com.trKonu : İzahname Setinin Yayımlandığı Yerlerin Yönetim Kurulu Kararı'nın TesciliAçıklanacak Özel Durum / Durumlar :Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (‘'Şirket'')'nin 25/06/2021 tarih ve 2021/9 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Şirket'in 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanarak 25.000.000 TL nakden artışla 125.000.000 TL'ye çıkarılmasını ve bu suretle ihraç edilecek toplamda TL nominal değerli beheri 1 TL nominal değerli toplam 25.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın ihracı kapsamında, ihraç edilecek paylara ilişkin İzahname seti 20.08.2021 tarihinde www.kap.org.tr, ve https://egepolhastanesi.com/ir/ adreslerinde yayımlanmıştır. İzahname setinin yayımlandığı yerlerin tesciline ilişkin 31.08.2021 tarih ve 2021-16 no'lu Yönetim Kurulu Kararı alınmış olup, 01.09.2021 tarihinde Ticaret Sicil tescili gerçekleştirilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961336BIST