***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
01.09.2021 19:40
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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01.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.09.2021
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Şirket Ünvanı : Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş
Adresi : Güneşli Mah. 529 Sokak 2/A Konak -İzmir
Telefon : 0232 262 99 88
Faks : 0232 262 99 40
E-Posta : investor@egepol.com.tr
Konu : İzahname Setinin Yayımlandığı Yerlerin Yönetim Kurulu Kararı'nın Tescili
Açıklanacak Özel Durum / Durumlar :
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (‘'Şirket'')'nin 25/06/2021 tarih ve 2021/9 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Şirket'in 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanarak 25.000.000 TL nakden artışla 125.000.000 TL'ye çıkarılmasını ve bu suretle ihraç edilecek toplamda TL nominal değerli beheri 1 TL nominal değerli toplam 25.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın ihracı kapsamında, ihraç edilecek paylara ilişkin İzahname seti 20.08.2021 tarihinde www.kap.org.tr, ve https://egepolhastanesi.com/ir/ adreslerinde yayımlanmıştır. İzahname setinin yayımlandığı yerlerin tesciline ilişkin 31.08.2021 tarih ve 2021-16 no'lu Yönetim Kurulu Kararı alınmış olup, 01.09.2021 tarihinde Ticaret Sicil tescili gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961336
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|99,00
|1.325.603
|% 10,00
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|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 10,00
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|KONTR
|58,35
|43.498.470
|% 9,99
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|PSDTC
|24,46
|70.375.312
|% 9,98
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|PSDTC
|24,46
|70.375.312
|% 9,98
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|KARYE
|13,82
|35.535.712
|% -9,38
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|UFUK
|22,34
|187.618
|% -5,74
|
|EUKYO
|5,47
|2.959.627
|% -4,87
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|AGYO
|3,57
|15.948.604
|% -3,51
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|SERVE
|14,99
|330.731
|% -3,29
|
|GARAN
|9,83
|1.304.270.782
|% -0,51
|
|THYAO
|12,90
|1.149.612.265
|% 1,74
|
|SASA
|28,04
|632.664.800
|% 2,04
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|KOZAL
|105,40
|627.541.328
|% 1,93
|
|TUPRS
|103,60
|594.452.766
|% 1,87
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|YKBNK
|2,62
|585.389.194
|% -0,76
|
|GARAN
|9,83
|1.304.270.782
|% -0,51
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|ODAS
|1,52
|193.726.144
|% 4,11
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|THYAO
|12,90
|1.149.612.265
|% 1,74
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|PETKM
|6,16
|534.749.685
|% -0,65
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,2902
|8,2924
|% 0,11
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|Euro
|9,8405
|9,8507
|% 0,27
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|Sterlin
|11,3825
|11,4396
|% 0,02
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|Frank
|9,0164
|9,0707
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2035
|2,2146
|% -0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-2,00
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,44
|-0,01
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|B. Petrol
|71,38
|71,38
|-0,21
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Seans Raporu
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17:57AKSGY
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