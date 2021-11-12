***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
12.11.2021 19:32
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Bodrum Zemin Kat Batarlı Dükkan
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
103
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12.11.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
EVET
Toplam Alım Bedeli
910000
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,000115
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
0,00728
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,00228
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
0,0038
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,0075
Alım Koşulları
PEŞİN
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
12.11.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Egepol Cerrahi ve Egepol International Hastaneleri Destek Hizmetlerinin sağlanması için alım yapılmıştır.
Karşı Taraf
Mehmet İŞMEN
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
12/11/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
0
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Piyasa Rayici
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Piyasa Koşulları Değerlendirilerek alım yapılmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
YOKTUR
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
YOKTUR
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
YOKTUR
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
YOKTUR
Açıklamalar
Egepol Cerrahi ve Egepol International Hastaneleri Destek Hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, mülkiyeti Mehmet Arif İşmen'e ait olan , İzmir İli Konak İlçesi Güneşli Mahallesi 6686 ada 18 Parsel Bağımsız Bölüm 13 (Bodrum-Zemin Kat) taşınmazı 910.000,00 TL (Dokuzyüzonbin Türklirası) bedel karşılığında satın almaya karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977523
BIST