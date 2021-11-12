***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiBodrum Zemin Kat Batarlı DükkanAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü103Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi12.11.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EVETToplam Alım Bedeli910000İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,000115Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)0,00728Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,00228Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)0,0038İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,0075Alım KoşullarıPEŞİNİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih12.11.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriEgepol Cerrahi ve Egepol International Hastaneleri Destek Hizmetlerinin sağlanması için alım yapılmıştır.Karşı TarafMehmet İŞMENKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi12/11/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPiyasa RayiciDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPiyasa Koşulları Değerlendirilerek alım yapılmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıYOKTURDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYOKTURDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarYOKTURİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiYOKTURAçıklamalarEgepol Cerrahi ve Egepol International Hastaneleri Destek Hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, mülkiyeti Mehmet Arif İşmen'e ait olan , İzmir İli Konak İlçesi Güneşli Mahallesi 6686 ada 18 Parsel Bağımsız Bölüm 13 (Bodrum-Zemin Kat) taşınmazı 910.000,00 TL (Dokuzyüzonbin Türklirası) bedel karşılığında satın almaya karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977523BIST