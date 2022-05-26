***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
26.05.2022 09:11
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
GAYRİMENKUL (ARAZİ)
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
137.892,00 M2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
2022-10
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
HAYIR
Toplam Alım Bedeli
4.150.000,00 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,41
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
3,32
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,05
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
1,42
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
2,44
Alım Koşulları
PEŞİN
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
25.05.2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Artan enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla GES (Güneş Enerjisi Santrali) kurulacaktır.
Karşı Taraf
MEHMET GÜLSU- HÜSEYİN GÜLSU-MUSTAFA GÜLSU-TAHİR TÜRKÖN-MUSTAFA ÜNSAR ÇELİKBAŞ-ÜLKÜ ÇAKICI-ZÜLFİYE ASIĞCIL-HÜSEYİN TÜRKÖN-DOĞAN TÜRKÖN
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
YOKTUR
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
25/05/2022
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
0
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
YOKTUR
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
YOKTUR
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
YOKTUR
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
YOKTUR
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
YOKTUR
Açıklamalar
GES KURULUMU İÇİN İZMİR ÖDEMİŞTE ARSA ALIMINA İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yer alan toplam 137.892 m2 yüzölçümüne sahip arazi Şirketimiz tarafından satın alma işlemleri tamamlanmıştır. Arazi toplam 4.150.000 TL bedel karşılığı alınmış olup, satın alma bedeli peşin olarak ödenmiştir. Arazinin satın alındığı kişiler, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinde ve Türkiye Muhasebe Standartlarında tanımlanan ilişkili taraf kapsamına giren kişiler olmayıp, satın alma bedeli pazarlıkla belirlenmiştir.
Satın alınan arazi üzerine, yıllık kurulu gücü yaklaşık 3 megavat olan güneş enerjisi santrali (GES) kurulması planlanmaktadır. Arazi üzerine kurulacak söz konusu GES ile üretilecek elektrik enerjisi, yapılacak anlaşma çerçevesinde Şirketimize de elektrik satan GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye verilecek, tüketmiş olduğumuz elektrik enerjisinden daha fazlasının üretilmesi halinde, fazla enerji GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye satılacaktır.
Kurulması planlanan GES'in Şirketimizin elektrik enerjisi ihtiyacının mevcut kapasitemize ve mevsim şartlarına göre %80'den fazlasını karşılaması beklenmektedir. Şirketimizin 2021 yılında ve 2022 yılının ilk 3 ayında toplam elektrik gideri sırasıyla
2021 yılı toplam : 4.741.134,09 TL
2022 yılı ilk üç ay: 2.804.146,70 TL'dir.
Arazi üzerine GES kurulumu için izin alınması amacıyla gerekli başvurular en kısa sürede yapılacak olup, GES kurulumunu gerçekleştirecek firmalarla görüşmelere başlanmıştır.
Süreç hakkında değerli yatırımcılarımız ve kamuoyu bilgilendirilecektir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032533
BIST