***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGAYRİMENKUL (ARAZİ)Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü137.892,00 M2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi2022-10Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?HAYIRToplam Alım Bedeli4.150.000,00 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,41Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)3,32Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,05Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)1,42İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)2,44Alım KoşullarıPEŞİNİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih25.05.2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriArtan enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla GES (Güneş Enerjisi Santrali) kurulacaktır.Karşı TarafMEHMET GÜLSU- HÜSEYİN GÜLSU-MUSTAFA GÜLSU-TAHİR TÜRKÖN-MUSTAFA ÜNSAR ÇELİKBAŞ-ÜLKÜ ÇAKICI-ZÜLFİYE ASIĞCIL-HÜSEYİN TÜRKÖN-DOĞAN TÜRKÖNKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiYOKTURVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi25/05/2022Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiYOKTURDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıYOKTURDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYOKTURDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarYOKTURİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiYOKTURAçıklamalarGES KURULUMU İÇİN İZMİR ÖDEMİŞTE ARSA ALIMINA İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASIİzmir'in Ödemiş ilçesinde yer alan toplam 137.892 m2 yüzölçümüne sahip arazi Şirketimiz tarafından satın alma işlemleri tamamlanmıştır. Arazi toplam 4.150.000 TL bedel karşılığı alınmış olup, satın alma bedeli peşin olarak ödenmiştir. Arazinin satın alındığı kişiler, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinde ve Türkiye Muhasebe Standartlarında tanımlanan ilişkili taraf kapsamına giren kişiler olmayıp, satın alma bedeli pazarlıkla belirlenmiştir.Satın alınan arazi üzerine, yıllık kurulu gücü yaklaşık 3 megavat olan güneş enerjisi santrali (GES) kurulması planlanmaktadır. Arazi üzerine kurulacak söz konusu GES ile üretilecek elektrik enerjisi, yapılacak anlaşma çerçevesinde Şirketimize de elektrik satan GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye verilecek, tüketmiş olduğumuz elektrik enerjisinden daha fazlasının üretilmesi halinde, fazla enerji GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye satılacaktır.Kurulması planlanan GES'in Şirketimizin elektrik enerjisi ihtiyacının mevcut kapasitemize ve mevsim şartlarına göre %80'den fazlasını karşılaması beklenmektedir. Şirketimizin 2021 yılında ve 2022 yılının ilk 3 ayında toplam elektrik gideri sırasıyla2021 yılı toplam : 4.741.134,09 TL2022 yılı ilk üç ay: 2.804.146,70 TL'dir.Arazi üzerine GES kurulumu için izin alınması amacıyla gerekli başvurular en kısa sürede yapılacak olup, GES kurulumunu gerçekleştirecek firmalarla görüşmelere başlanmıştır.Süreç hakkında değerli yatırımcılarımız ve kamuoyu bilgilendirilecektir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032533BIST