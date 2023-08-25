***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSon 3 gündür Şirketimiz pay fiyatında önemli miktarda düşüş yaşanmış ve yatırımcılarımızdan, pay piyasamızdaki fiyat hareketleri sebebiyle Şirketimize çok sayıda şikâyet gelmektedir. Şirketimiz olağan faaliyetlerine devam etmektedir ve mevzuat gereği yapılması gereken tüm açıklamalar da zamanında yapılmaktadır. Bilindiği üzere Haziran ayı başlarında 15 TL civarında işlem gören pay fiyatımız, geçtiğimiz 2 ay içerisinde 30 TL'nin üzerine çıkmış, Ağustos ayı başında 26 TL seviyesine gerileyen pay fiyatımız sonrasında tekrar yükselerek 30 TL'ye yükselmiştir. Son 3 günde yaşanan olağandışı fiyat hareketleri ile ilgili Şirketimiz tarafından kamuya açıklanma yapılması gereken bir durum söz konusu olmayıp, olağan faaliyetlerimize devam edilmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189563BIST