***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/09/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz payları 25-26 Ağustos 2021 tarihlerinde, 1,00 TL nominal değerli bir pay için 5,00 TL fiyattan "Borsa İstanbul Birincil Pay Piyasasında" halka arz edilmiştir. Halka arz sırasında, satışa sunulan 25 milyon adet paya, 4,42 kat (110.718.222 adet) talep gelmiş ve yapılan dağıtım sonucunda toplam 97.900 yatırımcıya pay satışı yapılmıştır. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar ile paylarımız 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Halka arz sırasında Şirketimize olan bu yüksek yatırımcı ilgisinden dolayı tüm hissedarlarımıza teşekkür ederiz.Son günlerde pay piyasamızdaki fiyat hareketlerinin yatırımcılarımızda tereddüt oluşturmasına mahal vermemek için kurumumuzca bir açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur.Şirketimiz, SPK tarafından onaylanmış olan izahnamesinde de yayınlanmış olduğu şekli ile faaliyetlerini olağan şekilde sürdürmektedir. Faal iki hastanesi bulunan ve üçüncü hastanesini kısa bir süre sonra faaliyete geçirmeye hazırlanan şirketimiz Borsa İstanbul'da 1 aydan daha kısa süredir işlem görmektedir. Şirketin süren faaliyetlerinde ve gelecek yatırımları konusunda bir değişiklik gerçekleşmemiştir. Bu nedenle, şirketimize ait hisse fiyatlarının geçen kısa sürede kendisine bir yön çizmeye çalışmasından kaynaklanan hareketliliğin olduğu ve arz – talep dengesinin yerine oturması ile stabilitenin bir süre sonra gerçekleşeceğini değerlendirmekteyiz.Ayrıca, şirketimiz tarafından kontrol edilmesi mümkün olmayan ve kısa süre içerisinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine dikkat çekmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 17.09.2021 tarihli yazımız ile bir bilgilendirme yapılmıştır.Değerli yatırımcılarımıza Şirket'imizin olağan faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam etmekte olduğunu, büyümeye devam eden şirketimizin sağlık yatırımlarını sürdürmeye devam edeceğini, fiyat ve miktar hareketliliği ile ilgili olabilecek her türlü usulsüzlüğe karşı yetkili makamlar tarafından her türlü tedbirin alınmasında şirketimizin azami gayret içerisinde olacağını sayın hissedarlarımıza ve kamuoyuna arz ederiz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965317BIST