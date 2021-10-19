***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2021 18:19
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/10/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Değerli Yatırımcılarımıza
Şirketimize ait üçüncü hastane olarak faaliyete geçecek olan Egepol International Hastanesi'nin Yapı Kullanma İzin Belgesi Konak Belediyesi tarafından düzenlenmiş olup, hastanenin Sağlık Bakanlığı'nca ruhsatlandırılması amacıyla gereken evraklar hazırlanarak İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuş, resmi açılış işlemleri başlatılmıştır. Egepol International Hastanesi'nin faaliyete geçebilmesi için gerekli son tıbbi donanımın gümrükleme ve sevkiyat işlemleri devam etmektedir.
Kamuoyuna arz ederiz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971479
BIST
18:051.430
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|8,69
|70.870.116
|% 10,00
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|PRKAB
|18,92
|51.605.399
|% 10,00
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|DOBUR
|32,64
|5.251.753
|% 9,97
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|GARFA
|14,57
|2.505.070
|% 9,96
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|DMSAS
|7,35
|50.738.080
|% 9,87
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|EUYO
|3,87
|26.525.294
|% -10,00
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|CEOEM
|8,75
|145.444.701
|% -9,98
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|MERIT
|29,04
|131.310.288
|% -9,36
|
|DOKTA
|24,34
|3.497.057
|% -9,18
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|FLAP
|2,39
|68.255.928
|% -7,00
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|GARAN
|9,03
|1.828.653.339
|% 2,61
|
|THYAO
|14,32
|1.151.450.047
|% -1,72
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|FROTO
|170,20
|884.913.948
|% 2,28
|
|KRDMD
|7,20
|731.931.063
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|599.107.629
|% -0,52
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|EKGYO
|1,91
|599.107.629
|% -0,52
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|YKBNK
|2,41
|550.289.881
|% 2,55
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|GARAN
|9,03
|1.828.653.339
|% 2,61
|
|KRDMD
|7,20
|731.931.063
|% 0,00
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|AKBNK
|5,23
|501.684.808
|% 2,95
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|9,3017
|9,3103
|% -0,22
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|Euro
|10,8272
|10,8410
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,7971
|12,8613
|% 0,14
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|Frank
|10,0410
|10,1014
|% -0,24
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|Riyal
|2,4727
|2,4851
|% -0,35
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.770
|1.770
|4,84
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|Altın Gr.
|530
|530
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|23,00
|
|Tam
|3.509
|3.597
|24,71
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|11,95
|
|Çeyrek
|851
|870
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,65
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|0,12
|
|B. Petrol
|84,98
|84,98
|0,65
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