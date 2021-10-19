***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19/10/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDeğerli YatırımcılarımızaŞirketimize ait üçüncü hastane olarak faaliyete geçecek olan Egepol International Hastanesi'nin Yapı Kullanma İzin Belgesi Konak Belediyesi tarafından düzenlenmiş olup, hastanenin Sağlık Bakanlığı'nca ruhsatlandırılması amacıyla gereken evraklar hazırlanarak İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuş, resmi açılış işlemleri başlatılmıştır. Egepol International Hastanesi'nin faaliyete geçebilmesi için gerekli son tıbbi donanımın gümrükleme ve sevkiyat işlemleri devam etmektedir.Kamuoyuna arz ederiz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971479BIST