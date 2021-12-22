***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.12.2021 Tarihli Olağanüstü Genel KurulYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı olağan üstü genel kurulu 21.12.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantı hazirunu ve alınan kararlara ilşkin toplantı tutanağı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985359BIST