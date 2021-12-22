***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2021 09:38
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.12.2021 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı olağan üstü genel kurulu 21.12.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantı hazirunu ve alınan kararlara ilşkin toplantı tutanağı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985359
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|672
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|Cumhuriyet
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|4.905
|-408,00
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|Tam
|4.800
|4.938
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|2.389
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|-101,68
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