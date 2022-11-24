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***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.11.2022 21:46
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Değerli Yatırımcılarımıza
Şirketimizin üçüncü hastanesi olan ÖZEL EGEPOL INTERNATIONAL HASTANESİ'nin açılışı ile ilgili tüm yasal süreçlerin tamamlandığı, 11.01.2022 tarihinden itibaren hasta kabulüne başlanacağı, 10.01.2022 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulmuştu.
Faaliyetlerine devam eden ÖZEL EGEPOL INTERNATIONAL HASTANESİ'nin yatak kapasitesinin artırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvuruya ilişkin olarak şirketimize bugün tebliğ edilen yazı ile başvurumuz olumlu sonuçlanmıştır.
Böylece ÖZEL EGEPOL INTERNATIONAL HASTANESİ'nin yatak kapasitesi 30'dan 100'e yükselmiştir. Söz konusu 100 yatak kapasitesine, 4 yataklı Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi ve 26 yataklı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi de dâhildir.
Yapılan son yatak ilaveleri ile Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret AŞ bünyesindeki 3 hastanenin toplam yatak kapasitesi 255'ten 325'e yükselmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082150


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