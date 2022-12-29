***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2022 09:38
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz paylarının ilk halka arzına ilişkin izahnamede de belirtildiği şekilde, Egepol İnternational Hastanesi'nin tüm bölümleri ile birlikte faaliyete geçmesinden sonra, 2009 yılında kurulan ilk hastanemizini yenileme çalışmalarına başlanmıştır.
Yenileme yatırımı için daha önce 09.05.2019 tarihinde alınmış olan ve süresi 08.11.2023 tarihine kadar uzatılan 503481 nolu yatırım teşvik belgesine 64 Milyon TL tutarında ek teşvik başvurusunda bulunulmuş ve toplam sabit sermaye yatırım tutarı 98.044.187 TL'ye ulaşmıştır.Yenileme yatırımı sırasında, teknolojisi eskiyen tıbbi cihazlar yenileri ile değiştirilecek ve hastane binası faaliyetlerde önemli bir aksaklığa sebebiyet vermeden bölümler halinde revize edilecektir.
Teşvik Belgesi kapsamında KDV istisnasından, yenileme yatırımının tamamlanmasından ve teşvik belgesinin kapatılmasından sonra ise 2 yıl süreyle SGK İşveren Payı prim desteğinden, Yatırıma Katkı oranı % 15 ve %50 oranında vergi indiriminden faydalanılacaktır.
Bugüne kadar teşvik belgesi kapsamında toplam 20 milyon TL tutarında yatırım yapılmış olup, yenileme yatırımının 2023 Haziran ayına kadar tamamlanması ve toplam 80 milyon TL tutarında yatırım harcamasına ulaşılması beklenmektedir.
Kamuoyunun ve değerli hissedarlarımızın bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091059
BIST
10:415.362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 16,12
|Açılış
|: 5.348
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|Önceki Kapanış
|: 5.346
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5.381
En Düşük
5.332
10:4118,7260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0156
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
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18,7414
En Düşük
18,6762
10:4119,9175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0609
|Açılış
|: 20,0500
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|Önceki Kapanış
|: 19,9800
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19,9605
En Düşük
19,8499
10:411.087,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,29
|Açılış
|: 1.087,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler10:39
|TERA
|17,71
|496.978
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|RYGYO
|14,25
|77.653.418
|% 9,95
|
|SAMAT
|17,57
|17.671.207
|% 9,95
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|KOZAL
|545,50
|869.439.517
|% -8,58
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|PLTUR
|16,25
|470.255.982
|% -6,39
|
|VKING
|25,90
|105.672
|% -5,13
|
|THYAO
|139,10
|1.016.444.694
|% -0,71
|
|KOZAL
|545,50
|869.439.517
|% -8,58
|
|PETKM
|19,43
|731.959.810
|% 2,05
|
|NUGYO
|8,38
|721.824.174
|% 0,84
|
|EKGYO
|8,20
|569.333.485
|% 0,49
|
|NUGYO
|8,38
|721.824.174
|% 0,84
|
|EKGYO
|8,20
|569.333.485
|% 0,49
|
|YKBNK
|11,83
|518.103.967
|% 2,07
|
|PETKM
|19,43
|731.959.810
|% 2,05
|
|TSKB
|4,30
|138.207.052
|% 0,94
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7144
|18,7283
|% 0,10
|
|Euro
|19,9002
|19,9179
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,4250
|22,5375
|% 0,02
|
|Frank
|20,0697
|20,1906
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9621
|4,9870
|% 0,00
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|1,50
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.087
|1,18
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.339
|7.397
|7,00
|
|Yarım
|3.554
|3.619
|1,00
|
|Çeyrek
|1.782
|1.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|0,09
|
|B. Petrol
|83,06
|83,06
|-0,93
|
Seans Raporu
10:39
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-
10:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 64 artarak (% 0.05 ) 5, 792
-
10:54
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ENKAI, THYAO, KOZAL
-
10:54XU100
Endeks 5, 358 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 14, 816.00 milyon TL de
-
10:54SEKFK
Yüzde 4.89 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 681, 188 adet işlem
-
10:51ARSAN
Yüzde 6.23 oranında artışla 12.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 170, 151 adet işlem