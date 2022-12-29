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***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.12.2022 09:38
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz paylarının ilk halka arzına ilişkin izahnamede de belirtildiği şekilde, Egepol İnternational Hastanesi'nin tüm bölümleri ile birlikte faaliyete geçmesinden sonra, 2009 yılında kurulan ilk hastanemizini yenileme çalışmalarına başlanmıştır.
Yenileme yatırımı için daha önce 09.05.2019 tarihinde alınmış olan ve süresi 08.11.2023 tarihine kadar uzatılan 503481 nolu yatırım teşvik belgesine 64 Milyon TL tutarında ek teşvik başvurusunda bulunulmuş ve toplam sabit sermaye yatırım tutarı 98.044.187 TL'ye ulaşmıştır.Yenileme yatırımı sırasında, teknolojisi eskiyen tıbbi cihazlar yenileri ile değiştirilecek ve hastane binası faaliyetlerde önemli bir aksaklığa sebebiyet vermeden bölümler halinde revize edilecektir.
Teşvik Belgesi kapsamında KDV istisnasından, yenileme yatırımının tamamlanmasından ve teşvik belgesinin kapatılmasından sonra ise 2 yıl süreyle SGK İşveren Payı prim desteğinden, Yatırıma Katkı oranı % 15 ve  %50 oranında vergi indiriminden  faydalanılacaktır.
Bugüne kadar teşvik belgesi kapsamında toplam 20 milyon TL tutarında yatırım yapılmış olup, yenileme yatırımının 2023 Haziran ayına kadar tamamlanması ve toplam 80 milyon TL tutarında yatırım harcamasına ulaşılması beklenmektedir. 
Kamuoyunun ve değerli hissedarlarımızın bilgisine sunulur.
          
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091059


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