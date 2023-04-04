***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, gerekli esasları içerecek şekilde hazırlanan ve ekte verilen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan "Ücret Politikası" komuoyunun bilgisine sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131667BIST