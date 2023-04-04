***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.05.2022 tarihli ve 2022/1 sayılı Kurumsal Yönetim Komite toplantısında alınan karar sonrasında başlatılan çalışmalar ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi çerçevesinde, gerekli esasları içerecek şekilde hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası" Kurumsal Yönetim Komitesi'nce kabul edilmiş ve bir örneği ekte verilen Şirketimiz "Bağış ve Yardım Politikası"nın Yönetim Kurulunca kabul edilmesine ve kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131670BIST