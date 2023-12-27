***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2009 yılında kurulan ilk hastanesinin modernizasyon çalışmaları kapsamında, 2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı" uyarınca yapmış olduğumuz teşvik belgesi başvurusu T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Onaylanan 562729 no'lu ve 26.12.2023 tarihli teşvik belgesinin toplam sabit yatırım tutarı 99.591.650 TL olup, belge bitiş tarihi 22.12.2026'dır.Teşvik Belgesi kapsamında %50 oranında vergi indiriminden (Yatırıma Katkı Oranı %15) ve KDV istisnasından faydalanılacaktır. Yatırım kapsamında, hastenemizdeki teknolojisi eskiyen tıbbi cihazlar yeni ve modern cihazlar ile değiştirilecek ve faaliyetlerde önemli bir aksaklığa sebebiyet vermeden A bloğunda bulunan hasta odaları, servisler, doktor muayene odaları ile ameliyathaneler modernize edilecektir.Kamuoyunun ve değerli hissedarlarımızın bilgisine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229646BIST