***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
12.11.2021 19:34
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi gereğince, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla ilk halka arzı sonrasında, halka arzdan elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak bir rapor hazırlanan "Fon Kullanım Yeri" raporu ekte yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977524
BIST
18:051.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 13,44
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.643
En Düşük
1.631
18:059,9795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0762
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9973
En Düşük
9,8824
18:0511,4426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0922
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4451
En Düşük
11,3199
18:05596,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 3,26
|Açılış
|: 596,52
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
598,42
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|27,50
|2.948.890
|% 10,00
|
|PRKAB
|35,48
|229.436.939
|% 9,98
|
|DOBUR
|112,50
|47.147.288
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|41.279.870
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|52.996.272
|% 9,91
|
|KZBGY
|32,02
|46.035.400
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|263.338.926
|% -9,95
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,38
|101.280.509
|% -7,75
|
|PENTA
|195,30
|15.385.220
|% -6,91
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|GARAN
|10,58
|1.983.164.246
|% -0,19
|
|THYAO
|17,82
|1.472.293.108
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,51
|823.744.329
|% 1,21
|
|SISE
|9,56
|735.701.571
|% 0,95
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|ODAS
|1,54
|533.036.954
|% 1,99
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|SKBNK
|1,15
|289.037.735
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,09
|642.868.972
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9762
|9,9795
|% 0,77
|
|Euro
|11,4287
|11,4426
|% 0,81
|
|Sterlin
|13,3269
|13,3937
|% 0,98
|
|Frank
|10,7856
|10,8506
|% 0,77
|
|Riyal
|2,6492
|2,6625
|% 0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-0,99
|
|Altın Gr.
|598
|598
|4,61
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,10
|8,11
|0,08
|
|B. Petrol
|82,42
|82,42
|-0,45
|