***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.11.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi gereğince, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla ilk halka arzı sonrasında, halka arzdan elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak bir rapor hazırlanan "Fon Kullanım Yeri" raporu ekte yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977524BIST