***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.05.2023 14:16
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
GÜNEŞLİ MAH.529 SOKAK 2/A KONAK İZMİR 0232 2629988 0232 2629940
GÜNEŞLİ MAH 527 SOKAK NO:2 0850 8503535 0232 2629940
GÜNEŞLİ MAHALLESİ HALİDE EDİP ADIVAR BULVARI NO:57 KONAK İZMİR 0850 8503535 0232 2629940
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
UĞUR SAÇMACIOĞLU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ- 24.05.2023 02322629988-1025 investor@egepolhastanesi.com KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 926837
SİNAN BİLEN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ- 01.09.2021 02322629988-1025 sbilen@egepolhastanesi.com
SERPİL ATLI MALİ İŞLER YÖNETİCİSİ 01.09.2021 02322629988-1014 satli@egepolhastanesi.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153789
BIST
16:164.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 22,19
|Açılış
|: 4.440
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|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.418
16:1619,9494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
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|Açılış
|: 21,1300
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|Önceki Kapanış
|: 21,3000
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19,9494
En Düşük
19,8779
16:1621,4318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0528
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
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21,5288
En Düşük
21,3598
16:161.248,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,00
|Açılış
|: 1.248,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.242,62
BIST En Aktif Hisseler16:16
|KLRHO
|27,72
|38.051.324
|% 10,00
|
|OSMEN
|68,45
|12.898.185
|% 9,96
|
|SMRTG
|74,60
|135.929.541
|% 9,95
|
|AVOD
|2,90
|54.605.696
|% 9,85
|
|MIATK
|102,20
|82.126.771
|% 9,30
|
|SAMAT
|21,12
|57.956.912
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|854.716
|% -9,96
|
|RODRG
|44,84
|77.551.187
|% -8,30
|
|AVHOL
|25,50
|211.081.712
|% -8,21
|
|CELHA
|27,70
|28.444.693
|% -6,29
|
|THYAO
|134,70
|2.523.749.114
|% 1,43
|
|SASA
|49,14
|1.898.572.276
|% -2,98
|
|EUPWR
|81,40
|1.615.037.190
|% 5,24
|
|CWENE
|145,00
|1.553.603.206
|% 8,86
|
|ASTOR
|50,45
|1.266.332.122
|% 3,04
|
|EKGYO
|6,30
|939.051.664
|% 2,11
|
|ISCTR
|10,31
|1.238.178.349
|% 0,98
|
|YKBNK
|8,92
|1.019.804.154
|% 2,41
|
|AKBNK
|14,32
|1.143.988.817
|% 2,65
|
|KLGYO
|2,09
|116.608.911
|% 7,73
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9131
|19,9494
|% 0,30
|
|Euro
|21,4031
|21,4318
|% 0,25
|
|Sterlin
|24,5386
|24,6616
|% 0,06
|
|Frank
|21,9111
|22,0431
|% 0,10
|
|Riyal
|5,2991
|5,3256
|% 0,21
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-5,83
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|-5,13
|
|Cumhuriyet
|9.129
|9.266
|-298,00
|
|Tam
|9.118
|9.368
|-247,98
|
|Yarım
|4.468
|4.602
|-116,00
|
|Çeyrek
|2.241
|2.301
|-51,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,67
|14,69
|-0,07
|
|B. Petrol
|77,31
|77,31
|-1,05
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