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***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

01.11.2021 20:13



***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/11/2021
Karar Sayısı
2021-22
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin (Tebliğ) 9. Maddesi Gereğince Yapılan Sorumluluk Beyanıdır.
 
Şirketimizin 01.01.2021-30.09.2021 ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun    II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal raporu (finansal durum tablosu, gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu) ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, tarafımızdan incelenmiş olup
-Finansal rapor ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
-Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal raporun, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,
Tespit edilmiştir.
 
Nuri NASIR
Yönetimi Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973796


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Yarım 1.741 1.786 8,13  
Çeyrek 873 893 4,06  
Gümüş.Ons 24,02 24,06 0,15  
Gümüş Gr. 7,36 7,37 -0,01  
B. Petrol 84,47 84,47 0,75  
Seans Raporu 18:05
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