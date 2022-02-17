***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
17.02.2022 20:23
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/02/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince oluşturulan komitelerin görev ve çalışma esasları ile ilgili olarak hazırlanan ve yönetim kurulumuza sunulan
- Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönerge'nin,
- Denetimden Sorumlu Komitenin Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönerge'nin
- Riskin Erken Saptanması Komitesinin Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönerge'nin
kabul edilmesine ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002573
BIST
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|ERSU
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|KAPLM
|45,86
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|% -9,99
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|PKENT
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|1.596.874
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|23.576.514
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|6.902.804.998
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|% -3,03
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|1.972.421.245
|% -0,50
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|TUPRS
|191,00
|1.448.713.437
|% -2,35
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|YKBNK
|3,99
|1.022.802.667
|% -0,50
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|THYAO
|28,74
|6.902.804.998
|% -2,91
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|EKGYO
|2,30
|449.400.514
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|KRDMD
|11,51
|2.262.953.380
|% -3,03
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|GARAN
|11,80
|1.365.869.615
|% -0,34
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|Dolar
|13,5778
|13,5802
|% -0,12
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|Euro
|15,4455
|15,4632
|% -0,12
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|Sterlin
|18,4424
|18,5349
|% 0,08
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|Frank
|14,6943
|14,7828
|% -0,00
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|Riyal
|3,6082
|3,6263
|% -0,11
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.897
|1.898
|25,06
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|Altın Gr.
|829
|829
|10,57
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|Cumhuriyet
|5.497
|5.580
|85,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,36
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|Yarım
|2.644
|2.712
|40,32
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|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,16
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|Gümüş.Ons
|23,81
|23,83
|0,18
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|Gümüş Gr.
|10,40
|10,41
|0,07
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|B. Petrol
|93,06
|93,06
|-1,75
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