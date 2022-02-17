***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/02/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince oluşturulan komitelerin görev ve çalışma esasları ile ilgili olarak hazırlanan ve yönetim kurulumuza sunulan- Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönerge'nin,- Denetimden Sorumlu Komitenin Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönerge'nin- Riskin Erken Saptanması Komitesinin Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönerge'ninkabul edilmesine ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002573BIST