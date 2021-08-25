***EGEPO* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
25.08.2021 13:03
***EGEPO******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu Ekte Almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960382
BIST
14:271.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,74
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.457
14:278,3958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 8,4020
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4180
|
8,4231
En Düşük
8,3625
14:279,8612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0320
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8750
|
9,9110
En Düşük
9,8227
14:27483,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,31
|Açılış
|: 483,46
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler14:25
|GESAN
|27,34
|463.522.338
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|285.944.931
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|847.632
|% 9,86
|
|DARDL
|2,95
|43.421.088
|% 9,67
|
|PENTA
|85,00
|7.876.400
|% 9,25
|
|UFUK
|22,32
|285.727
|% -10,00
|
|AGYO
|4,10
|18.378.419
|% -9,89
|
|DIRIT
|2,79
|84.218
|% -9,71
|
|QNBFL
|70,00
|61.916
|% -5,41
|
|EUYO
|3,68
|1.297.307
|% -5,40
|
|GARAN
|9,58
|1.069.780.527
|% 0,31
|
|THYAO
|12,90
|706.545.348
|% 0,70
|
|BRLSM
|13,19
|659.536.647
|% 8,92
|
|BIMAS
|73,00
|510.714.582
|% -0,54
|
|GESAN
|27,34
|463.522.338
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|285.944.931
|% 9,91
|
|GARAN
|9,58
|1.069.780.527
|% 0,31
|
|ODAS
|1,46
|161.403.933
|% 2,10
|
|YKBNK
|2,56
|247.987.028
|% -0,78
|
|KRDMD
|7,73
|445.748.074
|% 0,52
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3900
|8,3939
|% -0,04
|
|Euro
|9,8532
|9,8612
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,4783
|11,5359
|% -0,12
|
|Frank
|9,1446
|9,1997
|% -0,18
|
|Riyal
|2,2311
|2,2423
|% -0,04
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-9,65
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-2,95
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.258
|-35,00
|
|Tam
|3.197
|3.277
|-33,12
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|-16,02
|
|Çeyrek
|775
|793
|-8,01
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,61
|70,61
|0,20
|
Seans Raporu
14:25
daha fazla
-
14:36HUBVC
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 10.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 348, 213 adet işlem
-
14:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 74 kaybederek (% -0.36 ) 1, 579
-
14:35
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, THYAO
-
14:35XU100
Endeks 1, 461 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 8, 295.00 milyon TL de
-
14:33EMNIS
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 20.02 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 491 adet işlem