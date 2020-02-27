***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 12:05
***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGGUB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821949
BIST
14:29112.206
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -2.965,01
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
14:296,1749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0224
|Açılış
|: 6,1720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1749
En Düşük
6,1506
14:296,7607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0632
|Açılış
|: 6,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7607
En Düşük
6,6963
14:29326,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 2,92
|Açılış
|: 326,91
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|FMIZP
|49,78
|37.021.468
|% 7,94
|
|OYAYO
|3,16
|41.747.118
|% 7,48
|
|ALGYO
|15,50
|121.596.089
|% -12,92
|
|GSRAY
|3,46
|63.501.710
|% -11,96
|
|SNPAM
|5,55
|1.603.074
|% -11,90
|
|TSPOR
|5,46
|37.664.157
|% -10,49
|
|TURGG
|43,50
|1.454.515
|% -10,27
|
|THYAO
|12,56
|1.556.563.465
|% -5,14
|
|ASELS
|27,92
|738.062.909
|% -3,72
|
|KRDMD
|2,79
|610.220.181
|% -4,12
|
|IHLGM
|1,32
|452.637.593
|% -0,75
|
|EKGYO
|1,49
|281.912.288
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,32
|452.637.593
|% -0,75
|
|KRDMD
|2,79
|610.220.181
|% -4,12
|
|EKGYO
|1,49
|281.912.288
|% -1,97
|
|THYAO
|12,56
|1.556.563.465
|% -5,14
|
|ODAS
|2,10
|215.488.283
|% -3,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9163
|7,9560
|% -0,03
|
|Frank
|6,3267
|6,3648
|% 0,81
|
|Riyal
|1,6401
|1,6483
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|13,94
|
|Altın Gr.
|327
|327
|2,82
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.200
|19,00
|
|Tam
|2.156
|2.210
|20,62
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|9,97
|
|Çeyrek
|523
|535
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,08
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,71
|51,71
|-1,10
|