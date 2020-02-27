***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 13:40
***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGGUB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821973
BIST
15:36111.837
En Yüksek
|Değişim
|: -2,89%
|| -3.333,84
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
15:366,1691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0166
|Açılış
|: 6,1680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1741
En Düşük
6,1506
15:366,7627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0652
|Açılış
|: 6,7490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7671
En Düşük
6,6963
15:36327,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 3,40
|Açılış
|: 327,16
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,79
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,33
|54.930.849
|% 13,27
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|BRYAT
|78,45
|35.914.103
|% 7,61
|
|ALGYO
|15,51
|137.246.709
|% -12,87
|
|GSRAY
|3,49
|69.327.127
|% -11,20
|
|TSPOR
|5,42
|41.626.728
|% -11,15
|
|MRSHL
|53,95
|15.845.846
|% -10,08
|
|HALKS
|3,24
|135.239
|% -10,00
|
|THYAO
|12,51
|1.930.842.608
|% -5,51
|
|ASELS
|27,94
|880.804.559
|% -3,66
|
|KRDMD
|2,79
|694.344.187
|% -4,12
|
|IHLGM
|1,31
|493.760.506
|% -1,50
|
|GARAN
|10,33
|343.810.022
|% -2,82
|
|IHLGM
|1,31
|493.760.506
|% -1,50
|
|KRDMD
|2,79
|694.344.187
|% -4,12
|
|EKGYO
|1,48
|317.749.663
|% -2,63
|
|THYAO
|12,51
|1.930.842.608
|% -5,51
|
|ODAS
|2,08
|270.853.333
|% -4,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9264
|7,9662
|% 0,09
|
|Frank
|6,3357
|6,3738
|% 0,96
|
|Riyal
|1,6399
|1,6481
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|14,52
|
|Altın Gr.
|327
|327
|3,45
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|18,00
|
|Tam
|2.160
|2.213
|23,79
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|11,51
|
|Çeyrek
|524
|535
|5,76
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,04
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|B. Petrol
|51,42
|51,42
|-1,39
|
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