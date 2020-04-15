***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 11:16
***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGGUB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838293
BIST
14:0196.542
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -2.008,27
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
14:016,8729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0565
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8853
En Düşük
6,8079
14:017,4995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0141
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5102
En Düşük
7,4578
14:01380,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,06
|Açılış
|: 380,91
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
381,41
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.112.403
|% 10,00
|
|CASA
|13,64
|183.334
|% 10,00
|
|SODSN
|22,62
|225.635
|% 9,91
|
|RTALB
|8,65
|14.778.152
|% 9,91
|
|DERIM
|6,00
|5.394.460
|% 9,89
|
|DOKTA
|24,30
|2.034.518
|% -9,93
|
|IHEVA
|2,09
|79.444.931
|% -9,91
|
|BMELK
|1,91
|864.270
|% -9,91
|
|TACTR
|2,76
|291.330
|% -9,80
|
|SNGYO
|1,11
|23.801.232
|% -9,76
|
|THYAO
|10,72
|1.815.106.629
|% -1,65
|
|PGSUS
|60,35
|1.456.853.724
|% -2,03
|
|ASELS
|26,58
|1.348.027.385
|% -2,57
|
|GARAN
|8,34
|653.543.405
|% -2,80
|
|TSPOR
|5,47
|550.344.321
|% 5,19
|
|THYAO
|10,72
|1.815.106.629
|% -1,65
|
|YKBNK
|1,96
|276.377.532
|% -3,92
|
|MNDRS
|1,52
|197.092.875
|% 3,40
|
|IHLGM
|1,04
|127.291.077
|% -5,45
|
|CEMAS
|1,00
|109.857.997
|% -4,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5636
|8,6066
|% -0,20
|
|Frank
|7,0846
|7,1273
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-5,48
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,50
|
|Cumhuriyet
|2.431
|2.492
|12,00
|
|Tam
|2.499
|2.565
|12,30
|
|Yarım
|1.216
|1.248
|5,90
|
|Çeyrek
|610
|624
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,58
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,44
|28,44
|-1,16
|