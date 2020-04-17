***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2020 10:00
***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838797
BIST
10:2097.970
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 1.720,54
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.433
En Düşük
97.691
10:206,9411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0037
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9526
En Düşük
6,9073
10:207,5211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0122
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,5025
10:20379,09
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -4,68
|Açılış
|: 379,09
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,20
|154.689
|% 10,00
|
|QNBFB
|52,00
|437.476
|% 9,94
|
|EGGUB
|52,60
|390.345
|% 9,90
|
|HALKS
|3,68
|115.482
|% 9,85
|
|EKIZ
|4,59
|404.521
|% 9,81
|
|TSPOR
|4,41
|6.426.327
|% -10,00
|
|IHEVA
|1,75
|1.813.049
|% -7,41
|
|YONGA
|10,53
|11.583
|% -7,22
|
|BMELK
|2,40
|218.618
|% -6,25
|
|PENGD
|3,51
|2.858.599
|% -5,65
|
|AKBNK
|5,82
|249.880.999
|% 3,01
|
|ASELS
|27,32
|144.221.408
|% 2,48
|
|THYAO
|10,47
|139.790.154
|% 3,05
|
|ECILC
|4,87
|133.726.151
|% 1,46
|
|GARAN
|8,50
|116.543.053
|% 3,03
|
|AKBNK
|5,82
|249.880.999
|% 3,01
|
|IHLGM
|1,09
|32.461.400
|% 1,87
|
|ECILC
|4,87
|133.726.151
|% 1,46
|
|IHLAS
|0,67
|18.099.721
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,01
|53.603.971
|% 3,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6305
|8,6738
|% 0,06
|
|Frank
|7,1292
|7,1722
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8442
|1,8534
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|-26,24
|
|Altın Gr.
|379
|380
|-4,10
|
|Cumhuriyet
|2.433
|2.489
|-33,80
|
|Tam
|2.501
|2.562
|-34,80
|
|Yarım
|1.216
|1.247
|-16,90
|
|Çeyrek
|610
|624
|-8,40
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,18
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,08
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|B. Petrol
|28,02
|28,02
|0,20
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