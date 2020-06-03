***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.06.2020 16:01
***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGGUB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848785
BIST
17:22108.932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 834,37
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
17:226,7453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0401
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
17:227,5726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0712
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5833
En Düşük
7,4561
17:22367,69
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -4,44
|Açılış
|: 367,78
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
367,67
BIST En Aktif Hisseler
|DENCM
|8,36
|24.665.296
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|74.021.385
|% 10,00
|
|MRSHL
|84,15
|20.843.089
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|PARSN
|18,82
|79.944.320
|% 9,99
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|41.439.870
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.670.768
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|EGGUB
|75,55
|35.662.286
|% -5,92
|
|GARAN
|8,18
|1.278.817.810
|% 1,49
|
|ASELS
|31,98
|902.991.107
|% -1,96
|
|EKGYO
|1,66
|631.757.598
|% -2,92
|
|THYAO
|12,56
|620.527.478
|% -0,40
|
|AEFES
|19,81
|512.418.647
|% 6,97
|
|EKGYO
|1,66
|631.757.598
|% -2,92
|
|GARAN
|8,18
|1.278.817.810
|% 1,49
|
|ODAS
|2,07
|291.851.135
|% 4,02
|
|YKBNK
|2,43
|294.811.420
|% 0,41
|
|ADESE
|1,66
|194.577.471
|% -1,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4588
|8,5012
|% 0,92
|
|Frank
|6,9869
|7,0290
|% 0,81
|
|Riyal
|1,7918
|1,8008
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|-34,02
|
|Altın Gr.
|369
|369
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|2.396
|2.427
|-29,10
|
|Tam
|2.466
|2.497
|-22,20
|
|Yarım
|1.204
|1.219
|-14,60
|
|Çeyrek
|602
|610
|-7,30
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,58
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|-0,07
|
|B. Petrol
|39,38
|39,38
|-0,19
|