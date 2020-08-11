***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2020 12:21
***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867921
BIST
14:251.098
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 22,51
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
14:257,2495
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -0,0882
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
14:258,5547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0610
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
14:25461,69
En Yüksek
|Değişim
|: -3,50%
|| -16,76
|Açılış
|: 461,69
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
460,88
BIST En Aktif Hisseler14:25
|MEGAP
|3,64
|1.194.185
|% 10,30
|
|MEGAP
|3,64
|1.194.185
|% 10,30
|
|OSTIM
|2,86
|51.901.229
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|225.837
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|818.565
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|8.505.648
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|NUGYO
|7,36
|32.560.283
|% -6,84
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|THYAO
|11,29
|1.370.877.397
|% 6,91
|
|ASELS
|18,34
|1.368.201.971
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,00
|962.116.273
|% 1,01
|
|GARAN
|6,88
|849.012.766
|% 4,72
|
|SISE
|6,26
|819.785.375
|% 5,21
|
|EKGYO
|2,00
|962.116.273
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,11
|320.609.161
|% 3,43
|
|AKBNK
|4,94
|657.610.628
|% 3,78
|
|SISE
|6,26
|819.785.375
|% 5,21
|
|GARAN
|6,88
|849.012.766
|% 4,72
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2446
|7,2495
|% -1,20
|
|Euro
|8,5458
|8,5547
|% -0,71
|
|Sterlin
|9,4685
|9,5160
|% -1,00
|
|Frank
|7,9145
|7,9622
|% -0,84
|
|Riyal
|1,9265
|1,9362
|% -1,24
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-48,63
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-15,82
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.127
|-136,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|-134,12
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-64,88
|
|Çeyrek
|743
|761
|-32,44
|
|Gümüş.Ons
|27,92
|27,96
|-1,19
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,30
|
|B. Petrol
|45,51
|45,51
|0,52
|
Seans Raporu
14:25
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14:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 15 artarak (% 2.25 ) 1, 009
-
14:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HALKS, EGCYH, EGCYO, TKURU, BALAT, IZTAR, TACTR, KSTUR, AYES, DURDO
-
14:36
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ
-
14:36
EGSER, TAVHL, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:36
AKMGY, DGGYO, DEVA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında