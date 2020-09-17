***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.09.2020 10:04
***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875381
BIST
15:581.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,33
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
15:587,5590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0548
|Açılış
|: 7,5710
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5590
En Düşük
7,4825
15:588,9292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0617
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9308
En Düşük
8,8040
15:58471,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,19
|Açılış
|: 471,83
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,33
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler15:58
|FMIZP
|111,10
|72.174.073
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|815.861
|% 9,99
|
|ARTI
|6,61
|1.447.689
|% 9,98
|
|KSTUR
|201,60
|1.651.306
|% 9,98
|
|DOBUR
|20,34
|249.570
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|294.275
|% -10,00
|
|MERIT
|79,25
|1.278.148
|% -9,99
|
|TKURU
|439,10
|20.249.317
|% -9,98
|
|EKIZ
|10,47
|10.147.330
|% -9,97
|
|KRDMD
|3,14
|648.070.453
|% -0,95
|
|AVOD
|4,37
|463.645.354
|% 8,17
|
|PETKM
|4,32
|385.643.750
|% -0,69
|
|JANTS
|221,90
|318.713.536
|% 7,51
|
|GARAN
|6,68
|317.409.893
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,14
|648.070.453
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,56
|221.641.037
|% 3,31
|
|IHLAS
|1,07
|154.019.519
|% -1,83
|
|AVOD
|4,37
|463.645.354
|% 8,17
|
|KARSN
|3,02
|296.149.060
|% 2,72
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5548
|7,5590
|% 0,73
|
|Euro
|8,9222
|8,9292
|% 0,70
|
|Sterlin
|9,7043
|9,7530
|% -0,02
|
|Frank
|8,2644
|8,3141
|% 0,52
|
|Riyal
|2,0069
|2,0170
|% 0,57
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-24,76
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|3.130
|3.177
|-5,00
|
|Tam
|3.116
|3.194
|-3,27
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|-1,59
|
|Çeyrek
|755
|772
|-0,79
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,99
|41,99
|-0,23
|